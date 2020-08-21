Де не варто купатися в Україні. Перелік пляжів

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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21 серпня 2020

Центр громадського здоров'я опублікував список перелік водойм із відхиленнями показників якості води.

Цього сезону ЦГЗ веде спостереження за якістю води на 88 пляжах, з них 54 морських і 34 річкових.

Ось список пляжів, де не рекомендують купатися.

🔹 Донецька область

Відхилення від стандарту виявили у пробах морської води

  • у міському пляжі в районі готелю "Турист",
  • пляжі "Лівобережний" в районі водної станції "Куточок",
  • пляжі Приморського району, р-н СРЗ, пляжі м. Маріуполя.

Станом на 14 серпня у пробах води з громадських пляжів смт Ялта, Юр'ївка знайшли V.parahemolyticus (бактерія, яка спричиняє шлунково-кишкові захворювання у людини).

У селі Урзуф – V.choleraе (збудник, який спричиняє у людей холеру), у воді біля громадського пляжу села Мелекіно – V.alginoliticus (морська бактерія, яка спричиняє отит та інфекцію ран).

 Фото: Leonid_Andronov/Depositphotos

🔹 Запорізька область

Є відхилення пробах річкової води:

  • пляж "Правий берег" в Запоріжжі,
  • міський пляж "Сонячний" в Енергодарі. 

🔹 Миколаївська область

Відхилення у пробах морської води: міський пляж "Чайка" та пляж "Прибій" у м. Миколаєві. 

🔹 Одеська область

Відхилення від стандарту: пляж Одеси. Там знайшли Е.соli –  кишкову паличку. (пляжі Одеси – 13 і 16 ст. В.Фонтану, "Відрада"). 

🔹 Херсонська область

Відхилення у пробах морської води з пляжу Генічеська. 

🔹 Київ

Пляжі:

  • "Золотий",
  • "Центральний",
  • "Передмістна слобідка",
  • "Дитячий",
  • "Молодіжний",
  • "Венеція",
  • "Веселка",
  • "Галерний",
  • "Чорторий",
  • "Троєщина",
  • "Тельбін",
  • "Райдуга",
  • "Вербний",
  • "Пуща-Водиця".

Перевірити, чи можна купатися у тій чи іншій водоймі, можна тут.

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