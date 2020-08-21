Де не варто купатися в Україні. Перелік пляжів

Центр громадського здоров'я опублікував список перелік водойм із відхиленнями показників якості води.
Цього сезону ЦГЗ веде спостереження за якістю води на 88 пляжах, з них 54 морських і 34 річкових.
Ось список пляжів, де не рекомендують купатися.
🔹 Донецька область
Відхилення від стандарту виявили у пробах морської води
- у міському пляжі в районі готелю "Турист",
- пляжі "Лівобережний" в районі водної станції "Куточок",
- пляжі Приморського району, р-н СРЗ, пляжі м. Маріуполя.
Станом на 14 серпня у пробах води з громадських пляжів смт Ялта, Юр'ївка знайшли V.parahemolyticus (бактерія, яка спричиняє шлунково-кишкові захворювання у людини).
У селі Урзуф – V.choleraе (збудник, який спричиняє у людей холеру), у воді біля громадського пляжу села Мелекіно – V.alginoliticus (морська бактерія, яка спричиняє отит та інфекцію ран).
|Фото: Leonid_Andronov/Depositphotos
🔹 Запорізька область
Є відхилення пробах річкової води:
- пляж "Правий берег" в Запоріжжі,
- міський пляж "Сонячний" в Енергодарі.
🔹 Миколаївська область
Відхилення у пробах морської води: міський пляж "Чайка" та пляж "Прибій" у м. Миколаєві.
🔹 Одеська область
Відхилення від стандарту: пляж Одеси. Там знайшли Е.соli – кишкову паличку. (пляжі Одеси – 13 і 16 ст. В.Фонтану, "Відрада").
🔹 Херсонська область
Відхилення у пробах морської води з пляжу Генічеська.
🔹 Київ
Пляжі:
- "Золотий",
- "Центральний",
- "Передмістна слобідка",
- "Дитячий",
- "Молодіжний",
- "Венеція",
- "Веселка",
- "Галерний",
- "Чорторий",
- "Троєщина",
- "Тельбін",
- "Райдуга",
- "Вербний",
- "Пуща-Водиця".
Перевірити, чи можна купатися у тій чи іншій водоймі, можна тут.
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