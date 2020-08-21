Де не варто купатися в Україні. Перелік пляжів

Центр громадського здоров'я опублікував список перелік водойм із відхиленнями показників якості води.

Цього сезону ЦГЗ веде спостереження за якістю води на 88 пляжах, з них 54 морських і 34 річкових.

Ось список пляжів, де не рекомендують купатися.

🔹 Донецька область

Відхилення від стандарту виявили у пробах морської води

у міському пляжі в районі готелю "Турист",

пляжі "Лівобережний" в районі водної станції "Куточок",

пляжі Приморського району, р-н СРЗ, пляжі м. Маріуполя.

Станом на 14 серпня у пробах води з громадських пляжів смт Ялта, Юр'ївка знайшли V.parahemolyticus (бактерія, яка спричиняє шлунково-кишкові захворювання у людини).

У селі Урзуф – V.choleraе (збудник, який спричиняє у людей холеру), у воді біля громадського пляжу села Мелекіно – V.alginoliticus (морська бактерія, яка спричиняє отит та інфекцію ран).

Фото: Leonid_Andronov/Depositphotos

🔹 Запорізька область

Є відхилення пробах річкової води:

пляж "Правий берег" в Запоріжжі,

міський пляж "Сонячний" в Енергодарі.

🔹 Миколаївська область

Відхилення у пробах морської води: міський пляж "Чайка" та пляж "Прибій" у м. Миколаєві.

🔹 Одеська область

Відхилення від стандарту: пляж Одеси. Там знайшли Е.соli – кишкову паличку. (пляжі Одеси – 13 і 16 ст. В.Фонтану, "Відрада").

🔹 Херсонська область

Відхилення у пробах морської води з пляжу Генічеська.

🔹 Київ

Пляжі:

"Золотий",

"Центральний",

"Передмістна слобідка",

"Дитячий",

"Молодіжний",

"Венеція",

"Веселка",

"Галерний",

"Чорторий",

"Троєщина",

"Тельбін",

"Райдуга",

"Вербний",

"Пуща-Водиця".

Перевірити, чи можна купатися у тій чи іншій водоймі, можна тут.

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