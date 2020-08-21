Зеленський хоче створити науковий центр з розробки вакцин в Україні

В Україні створять науковий центр, де працюватимуть найкращі українські науковці над розробкою вакцин.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ на Миколаївщині 21 серпня.

В його планах виробляти вакцини не тільки для України, а й для інших держав.

"Ми розмовляємо вже з деякими країнами, які є розробниками вакцини.

І ми спілкуємося про те, що нам вдасться взяти вакцину в тієї чи іншої країни, і ми готові її масово виробляти, допомагаючи іншим країнам, і, перш за все, допомагаючи українцям.

Але глобальне питання про науку, про медицину, про розробку вакцин на майбутнє.

Ця задача вже поставлена, МОЗ і прем'єр-міністр окремо вони збирають науковців. Ми будемо робити окремий серйозний центр, збирати найкращих науковців України, щоб ми з вами були готові до будь-яких майбутніх викликів", - сказав Зеленський.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов розповідав, що в нього є розуміння, як розпочати виробництво вакцин на території країни.

Міністр розповів, що отримав відповідне завдання від президента.

"Всім зрозуміло, що якщо країна має своє виробництво вакцин, ми менш залежні від когось.

І я провів на минулому тижні ще одну зустріч, на якій були присутні наші потужні фармпідприємства, також були присутні наші вчені з Національної академії наук, з Інституту мікробіології.

Вчені, які здатні при певних умовах при поєднанні наукового і виробничого потенціалу здатні створювати вакцини", - додав Степанов.

Міністр вважає, що українські науковці здатні це зробити, просто їм треба створити умови, і, за його словами, МОЗ цим зараз займається.

Нагадаємо, Зеленський пообіцяв мільйон доларів українським науковцям за розробку вакцини від COVID-19.

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