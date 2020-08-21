Як припинити самоізоляцію, коли ПЛР-тест негативний

Припинення режиму самоізоляції з використанням мобільного застосунку "Дій вдома" є автоматизованим процесом, повідомляє Центр громадського здоров'я.
Тому ЦГЗ не впливає на цей процес.
Ось алгоритм припинення самоізоляції.
1) верифікована лабораторія здійснює ПЛР-тестування;
2) у разі негативного результату ПЛР-тестування лабораторія самостійно заповнює форму на електронній платформі (номер телефону має відповідати номеру, до якого прив’язано застосунок "Дій вдома", всі поля форми мають бути заповнені);
3) дані електронної платформи автоматично синхронізуються з додатком "Дій вдома" — щогодини, без вихідних.
|Фото: TheVisualsYouNeed/Depositphotos
З питань щодо введення або редагування даних потрібно звернутися до лабораторії, яка виконала тест.
З питань щодо роботи мобільного застосунку "Дій вдома" звертайтеся до Міністерства цифрової трансформації України, яке є адміністратором цього застосунку.
З питань перетину кордону звертайтеся до Державної прикордонної служби України.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації вдосконалює застосунок "Дій вдома" для проходження самоізоляції, він матиме англомовну версію.
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