Як припинити самоізоляцію, коли ПЛР-тест негативний

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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21 серпня 2020

Припинення режиму самоізоляції з використанням мобільного застосунку "Дій вдома" є автоматизованим процесом, повідомляє Центр громадського здоров'я.

Тому ЦГЗ не впливає на цей процес.

Ось алгоритм припинення самоізоляції.

1) верифікована лабораторія здійснює ПЛР-тестування;

2) у разі негативного результату ПЛР-тестування лабораторія самостійно заповнює форму на електронній платформі (номер телефону має відповідати номеру, до якого прив’язано застосунок "Дій вдома", всі поля форми мають бути заповнені);

3) дані електронної платформи автоматично синхронізуються з додатком "Дій вдома" — щогодини, без вихідних.

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Фото: TheVisualsYouNeed/Depositphotos

З питань щодо введення або редагування даних потрібно звернутися до лабораторії, яка виконала тест.

З питань щодо роботи мобільного застосунку "Дій вдома" звертайтеся до Міністерства цифрової трансформації України, яке є адміністратором цього застосунку.

З питань перетину кордону звертайтеся до Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації вдосконалює застосунок "Дій вдома" для проходження самоізоляції, він матиме англомовну версію.

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