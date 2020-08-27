Ляшко розповів, чи можуть лікарі маніпулювати госпіталізаціями з COVID-19

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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27 серпня 2020

Сума коштів, яку виплачують закладу охорони здоров’я, взагалі не залежить від кількості хворих на COVID-19 або пацієнтів з підозрою, які перебувають у цьому закладі.

Тому лікарі не можуть маніпулювати кількістю госпіталізацій, щоб отримувати більше грошей.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"За кількість пацієнтів або проліковані випадки по "ковідному пакету" не платять, тому я одразу зазначу, що госпіталізуючи не можна маніпулювати і отримувати більше грошей. 

Ми, навпаки, зараз хочемо ввести понижувальний коефіцієнт за безпідставну госпіталізацію", повідомив Ляшко.

Фото: gregorylee/Depositphotos

За його словами, наразі лікарням платять за кількість бригад. 

"Тобто якщо у лікарні є, приміром, 100 "ковідних" ліжок, то в неї може бути певна кількість бригад, у яких є реаніматологи, інфекціоністи, медсестри.

Бригада створюється на певну кількість ліжок, які зайняті пацієнтами. 

На бригаду сплачується певна сума – 17 тис. грн на місяць. Що більше таких бригад, то більша сума приходить на лікарню", пояснив Ляшко.

Тобто якщо в інфекційній лікарні 10 бригад, вона отримує 1,7 млн грн на місяць, розповів головний санітарний лікар.

Всього на такі лікарні у МОЗ є  15 млрд грн.

На липень, за словами Ляшка, було витрачено 3 млрд грн.

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