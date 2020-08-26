МОЗ так і не закупило захисту для медиків: на це пішло лише 1,5% з Фонду СOVID-19

Станом на 20 серпня лише 37 млн гривень виділили з Фонду боротьби з СOVID-19 на засоби захисту для медиків.

Це 1.5% від загального бюджету фонду, який складає 2.4 млрд гривень.

Про це повідомляє bihus.info.

Реклама:

Ці гроші виділили Міністерству охорони здоров'я ще в травні.

Решта грошей досі не освоєна, а більшість товарів з переліку так і не закуплена.

Максим Степанов

Дані ДП "Медичні закупівлі України" станом на 20.08.2020

"Перші 3 млрд Уряд виділив МОЗу ще у травні.

Частина цих грошей була передбачена на доплати медикам і закупівлю обладнання.

Решта – 2,4 млрд грн було виділено безпосередньо на закупівлю засобів захисту – масок, костюмів, рукавичок та іншого", – йдеться в розслідуванні.

Проте за три місяці у повному обсязі закуплені тільки респіратори і захисні щитки, частина масок і рукавичок. По решті товарів торги або не відбулися через відсутність пропозицій, або взагалі не були оголошені.

Bihus.Info отримали копії розрахунків, за підписом міністра Максима Степанова, в яких обґрунтовувалися заплановані витрати – ціни в них були завищені фактично на кожен товар із переліку

Ще під час погодження документів на виділення коштів з Фонду, журналісти Bihus.Info отримали копії розрахунків, за підписом міністра Максима Степанова, в яких обґрунтовувалися заплановані витрати – ціни в них були завищені фактично на кожен товар із переліку.

Реклама:

Проте, витрачати напряму кошти МОЗ не може, тому що усі закупівлі проводяться через державне підприємство "Медичні закупівлі України".

Тож одразу після затвердження бюджету ДП провело власний моніторинг ринку і вже на перших торгах почало "збивати" МОЗівські ціни.

Натомість міністр охорони здоров’я Максим Степанов в коментарі журналістам Bihus.Info заявив, що вважає, що його відомство працює ефективно: "Я вважаю, що відразу, як в нас з’явилась можливість, ДП "Медичні закупівлі" почало купувати по тих алгоритмах, які їм дані".

Попри те, що більшість коштів МОЗ досі так не освоїв, в липні Кабмін докинув на нього ще 11 млрд – на доплати медикам та закупівлю обладнання. Ці закупівлі також ще не стартували.

Нагадаємо, що Марія Грішина, фінансовий директор благодійного фонду "Пацієнти України" і координаторка ініціативи "Об'єднуємося проти COVID-19" писала у своїй колонці для "Українська правда. Життя", що у Фонді по боротьбі з COVID-19 залишилось 3,2 млрд грн (5% від загальної суми - ред.) із виділених у квітні 64,7 млрд грн.

Більша частина фонду, а точніше 35 млрд грн, пішла на ремонт доріг, а не на закупівлю спеціального медичного обладнання для лікарень, що приймають пацієнтів з ковідом чи на збільшення потужностей лабораторій, що проводять тести.

І не на захист для медичних працівників.

Вас також може зацікавити: