МОЗ так і не закупило захисту для медиків: на це пішло лише 1,5% з Фонду СOVID-19

Станом на 20 серпня лише 37 млн гривень виділили з Фонду боротьби з СOVID-19 на засоби захисту для медиків.

Це 1.5% від загального бюджету фонду, який складає 2.4 млрд гривень.

Про це повідомляє bihus.info.

Ці гроші виділили Міністерству охорони здоров'я ще в травні.

Решта грошей досі не освоєна, а більшість товарів з переліку так і не закуплена.

Максим Степанов

Дані ДП "Медичні закупівлі України" станом на 20.08.2020

"Перші 3 млрд Уряд виділив МОЗу ще у травні.

Частина цих грошей була передбачена на доплати медикам і закупівлю обладнання.

Решта – 2,4 млрд грн було виділено безпосередньо на закупівлю засобів захисту – масок, костюмів, рукавичок та іншого", – йдеться в розслідуванні.

Проте за три місяці у повному обсязі закуплені тільки респіратори і захисні щитки, частина масок і рукавичок. По решті товарів торги або не відбулися через відсутність пропозицій, або взагалі не були оголошені.

Bihus.Info отримали копії розрахунків, за підписом міністра Максима Степанова, в яких обґрунтовувалися заплановані витрати – ціни в них були завищені фактично на кожен товар із переліку

Ще під час погодження документів на виділення коштів з Фонду, журналісти Bihus.Info отримали копії розрахунків, за підписом міністра Максима Степанова, в яких обґрунтовувалися заплановані витрати – ціни в них були завищені фактично на кожен товар із переліку.

Проте, витрачати напряму кошти МОЗ не може, тому що усі закупівлі проводяться через державне підприємство "Медичні закупівлі України".

Тож одразу після затвердження бюджету ДП провело власний моніторинг ринку і вже на перших торгах почало "збивати" МОЗівські ціни.

Натомість міністр охорони здоров’я Максим Степанов в коментарі журналістам Bihus.Info заявив, що вважає, що його відомство працює ефективно: "Я вважаю, що відразу, як в нас з’явилась можливість, ДП "Медичні закупівлі" почало купувати по тих алгоритмах, які їм дані".

Попри те, що більшість коштів МОЗ досі так не освоїв, в липні Кабмін докинув на нього ще 11 млрд – на доплати медикам та закупівлю обладнання. Ці закупівлі також ще не стартували.

Нагадаємо, що Марія Грішина, фінансовий директор благодійного фонду "Пацієнти України" і координаторка ініціативи "Об'єднуємося проти COVID-19" писала у своїй колонці для "Українська правда. Життя", що у Фонді по боротьбі з COVID-19 залишилось 3,2 млрд грн (5% від загальної суми - ред.) із виділених у квітні 64,7 млрд грн.

Більша частина фонду, а точніше 35 млрд грн, пішла на ремонт доріг, а не на закупівлю спеціального медичного обладнання для лікарень, що приймають пацієнтів з ковідом чи на збільшення потужностей лабораторій, що проводять тести.

І не на захист для медичних працівників.

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