Чи ховають зараз померлих від COVID-19 у мішках? Пояснює головний санітарний лікар

Відповідно до алгоритму МОЗ, людину, яка хворіла, або мала підозру на COVID-19, і померла в лікарні, мали ховати у герметичному пакеті-мішку.
Проте в серпні рекомендації оновили, і тепер використовувати мішки мають лише за певних обставин.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
"Ми оновили рекомендації щодо поховань 4 серпня, пішли на спрощення. Там написано використовувати мішки у разі, якщо з тіла померлого виділяється неадекватно велика кількість рідини.
Якщо виділяється, то можуть загорнути, бо можуть бути бризки і є ризик потенційного потрапляння крапель.
Але є питання обробки тіла, і питання прощання. Ми рекомендуємо запобігати скупченню людей", - пояснив Ляшко.
|Фото: Ale_Mi/Depositphotos
Нагадаємо, у рекомендаціях щодо поховання померлих від COVID-19 від ВООЗ, йдеться про те, що за винятком випадків геморагічних лихоманок (таких як Ебола, Марбург) і холери, трупи зазвичай не є заразними.
Легені пацієнтів можуть становити загрозу тільки тоді, якщо розтин відбувся неправильно.
Що рекомендує ВООЗ
- Якщо сім'я хоче тільки побачити тіло і не торкатися його, то може це зробити, застосовуючи стандартні запобіжні заходи, зокрема гігієну рук.
- Торкатися і цілувати тіло не можна.
- Бальзамування не рекомендується, щоб уникнути надмірних маніпуляцій з тілом.
- Дорослі старші 60 років і люди з ослабленим імунітетом не повинні безпосередньо взаємодіяти з тілом.
- Ті, хто поміщатимуть тіло в могилу, повинні бути в рукавичках; помити руки з милом, як знімуть рукавички після завершення поховання.
Також у ВООЗ додають, що відомі випадки зараження під час догляду за тілом покійного, тому краще оцінювати небезпеку і вирішувати доцільність проведення прощання у кожному окремому випадку.
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