В умовах пандемії COVID-19 з осені варто вакцинуватися від грипу. Експерти пояснюють чому

Одночасно хворіти грипом та коронавірусною інфекцією, може бути дуже небезпечно для здоров'я.

Справа в тому, що організм знесилюється після однієї хвороби, що робить його більш вразливим до іншої.

Саме тому вакцина від грипу цьогоріч може стати дуже важливою для громадського здоров'я, а також допомогти запобіганню подвійних епідемій, зазначає журналіст в області науки і здоров'я Роберт Рой Бріт у Medium.

Експерти тривожаться, що пандемія COVID-19 посилиться цієї осені, коли в прохолодну погоду люди будуть часто перебувати в приміщеннях.

Сезон грипу починається в жовтні і досягає піку з грудня по лютий.

Люди помирають від грипу, зазвичай, через вторинну інфекцію бактеріальної пневмонії.Фото perig76/Depositphotos

"Цьогоріч всі повинні отримати щеплення від грипу", – вважає Річард Еллісон, доктор медицини, професор медицини і експерт з інфекційних хвороб та імунології в Медичній школі Массачусетського університету.

Експерти з інфекційних захворювань не знають, яка ймовірність того, що пацієнт може одночасно заразитися грипом і коронавірусом, але не відкидають такого розвитку подій.

Наприклад, відомо, що люди можуть заразитися вірусом грипу поверх вірусу, що може спричинити інше респіраторне захворювання, або навпаки, зазначає вірусолог Андреа Амальфітано, доктор медичних наук, декан Коледжу остеопатичної медицини в Університеті штату Мічиган.

Він додає, що люди помирають від грипу, зазвичай, через вторинну інфекцію бактеріальної пневмонії.

Річард Еллісон пояснює, що грип дійсно збільшує ризики бактеріальних ускладнень, оскільки послаблює волосоподібні "бар'єрні" клітини в дихальних шляхах, які, зазвичай, запобігають потраплянню бактерій.

На думку експертів, одночасне інфікування коронавірусом та грипом збільшує ризик того, що пацієнт потребуватиме госпіталізації у відділення інтенсивної терапії або штучної-вентиляції легень.

Крім того, ризики від грипу можна порівняти з іншими супутніми захворюваннями, як діабет або ожиріння, які впливають на перебіг COVID-19.

"Наявність інфекції до зараження іншою інфекцією підвищує ризик того, що ваше тіло просто не зможе протистояти всім подразникам одночасно", – зазначає Амальфітано.

"Отримання вакцини проти грипу цієї осені буде важливішим, ніж будь-коли.

Це не лише знизить ризик зараження грипом, але і допоможе зберегти потенційно обмежені ресурси охорони здоров'я" , – зазначають у Центрі з контролю та профілактики захворювань в США ( CDC).

В Mayo Clinic зазначають, що в середньому вакцина проти грипу ефективна на 50-60% для здорових дорослих у віці від 18 до 64 років.

Вакцинована людина, яка все ще хворіє на грип та потрапляє у відділення інтенсивної терапії, проводить в лікарні в середньому на чотири дні менше, ніж той, хто не був вакцинований.

Щеплення від грипу вдвічі знижує ризик смерті від грипу для дітей з супутніми захворюваннями і на 65% для здорових дітей.

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