Молоді люди віком 15-24 роки стали втричі частіше хворіти на COVID-19 - ВООЗ

З кінця лютого до середини липня кількість молодих людей, які захворіли на коронавірус, збільшилась втричі.

Такими є данні Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), пише Reuters.

"Молоді люди заполонили пляжі та нічні клуби, отож кількість молоді віком 15-24 роки, які захворіли на COVID-19, збільшилась з 4.5% до 15%", – йдеться у повідомлені.

Ці данні базують на аналізі 6 млн заражень в період з 24 лютого по 12 липня в США, Іспанії, Німеччині, Франції та Японії.

"Молоді люди, як правило, менш пильні в носінні масок і в соціальному дистанціюванні. Подорожі також збільшують ваші шанси заразитися і стати носієм COVID-19", – прокоментувала менеджерка лікарні Джонса Хопкінса в Балтиморі Нейса Ернст.

Також вона додала, що мандрівки також підвищують ризики людини захворіти на коронавірусну інфекцію.

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