Школа, осінь та COVID-19: як зміцнити імунітет дитини. 8 порад медичних експертів

Раціон має бути збалансованим та відповідати потребам дитини.

За словами Марії Полозової, важливим фактором, який впливає на стан імунітету, є мікробіота (мікрофлора) кишківника, здоров’я та різноманіття якої напряму залежить від харчування як дитини, так і дорослого.

Згідно з науковими дослідженнями, 70% імунних клітин знаходяться саме у кишківнику.

Мікробіота – це трильйони мікроорганізмів (переважно бактерії, але є і віруси, і гриби), які живуть у кишківнику, ротовій порожнині, шкірі та інших органах.

Бактерії допомагають перетравлювати складні вуглеводи, у процесі роботи утворювати вітаміни К, В2, В6, В9 та коротколанцюгові жирні кислоти.

Міжнародні інститути здоров’я рекомендують вживати на кожні 1000 ккал їжі 14 г клітковини (як дітям, так і дорослим).

Добові норми, за даними Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine, для дітей: 1-3 роки – 19, 4-8 років – 25 г, старші – від 25 г клітковини.