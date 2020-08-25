Нові правила організації навчання: кому можна у школу без маски та допуск вчителів

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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25 серпня 2020

Міністерство охорони здоров'я оновило правила, щодо організації навчального процесу в закладах освіти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 25 серпня.  

"Всі хвилюються, як буде відбуватися навчання, та яким чином дотримуватися протиепідеміологічних правил.

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В нас були оновлені рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, поспілкувавшись з міжнародними експертами та освітянами, ми внесли певні зміни до наших протиепідеміологічних заходів", – зазначив міністр.

Міністерство охорони здоров'я оновило правила, щодо організації навчального процесу в закладах освіти. Фото racorn/Depositphotos

Очільник міністерства назвав кілька нових правил, яких потрібно дотримуватися працівникам та учням освітніх закладів: 

✅ Для учнів 1-4 класів пересування у закладах освіти буде дозволятися без використання маски та распіратора. 

✅ В регіонах, що відносяться до помаранчевого рівня епідеміологічної небезпеки, педагогам в процесі викладання навчальної дисципліни рекомендовано використовувати захисні щитки. 

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Вчителі, які працюють в жовті або зелені зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції. 

✅ Допуск вчителів на роботу відбуватиметься тільки після проведення відповідної термометрії. 

✅ У випадку підтвердження випадку коронавірусної хвороби когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію та провести заходи, передбачені галузевими стандартами МОЗ. 

✅ Дозатори та антисептики повинні знаходитися у закладі тільки на вході, в подальшому рекомендується ретельно мити руки після кожного уроку.  

У МОЗ зазначаюьть, що незабаром опублікують повний перелік правил з протоколами та рекомендаціями.

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