Нові правила організації навчання: кому можна у школу без маски та допуск вчителів

Міністерство охорони здоров'я оновило правила, щодо організації навчального процесу в закладах освіти.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 25 серпня.
"Всі хвилюються, як буде відбуватися навчання, та яким чином дотримуватися протиепідеміологічних правил.
В нас були оновлені рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, поспілкувавшись з міжнародними експертами та освітянами, ми внесли певні зміни до наших протиепідеміологічних заходів", – зазначив міністр.
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Міністерство охорони здоров'я оновило правила, щодо організації навчального процесу в закладах освіти. Фото racorn/Depositphotos
Очільник міністерства назвав кілька нових правил, яких потрібно дотримуватися працівникам та учням освітніх закладів:
✅ Для учнів 1-4 класів пересування у закладах освіти буде дозволятися без використання маски та распіратора.
✅ В регіонах, що відносяться до помаранчевого рівня епідеміологічної небезпеки, педагогам в процесі викладання навчальної дисципліни рекомендовано використовувати захисні щитки.Реклама:
Вчителі, які працюють в жовті або зелені зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції.
✅ Допуск вчителів на роботу відбуватиметься тільки після проведення відповідної термометрії.
✅ У випадку підтвердження випадку коронавірусної хвороби когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію та провести заходи, передбачені галузевими стандартами МОЗ.
✅ Дозатори та антисептики повинні знаходитися у закладі тільки на вході, в подальшому рекомендується ретельно мити руки після кожного уроку.
У МОЗ зазначаюьть, що незабаром опублікують повний перелік правил з протоколами та рекомендаціями.
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