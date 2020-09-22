Степанов розповів, хто першочергово повинен отримувати результат ПЛР-тесту

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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22 вересня 2020

Першочергово проводити тестування полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на виявлення COVID-19 повинні людям з ознаками коронавірусної інфекції або госпіталізованим пацієнтам з ознаками чи пневмонією. 

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 22 вересня, відповідаючи на запитання, чому результати тестування приходять пацієнтам через тиждень або й більше десяти днів.

"Якщо говорити про ПЛР- тестування, то першочергово повинні проводити тестування та максимально швидко повідомляти людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби і тих, які безпосередньо госпіталізовані або з ознаками коронавірусної хвороби, або з пневмонією. 

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Це є пріоритетом для того, щоб тест провели максимально швидко", – зазначив Степанов. 

Максим Степанов

Міністр також розповів, за який час зразок мають доставити в лабораторію для проведення аналізу 

"З медичної та технічної точки зор  зразок повинен бути доставлений в лабораторію протягом 48 годин.

Все це відбувається, в певному температурному режимі від 2 до 8 градусів", – додав він. 

Глава МОЗ пояснив, як цей процес проходить на практиці. 

"З чого складається ланцюг проходження всіх цих документів – мобільна бригада виїхала в село , взяла зразок, привезла зразок в лабораторію після обіду, а на наступний день він уже завантажується в машину і проводиться процес тестування", – розповів Степанов. 

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За його словами, інколи результати тестів приходять пізніше з вини лікарів або медичних закладів. 

"Інколи ми повідомляємо лікаря або лікарню, а безпосередньо хворого повідомляють вже на 3-4 день. Це такі поодинокі випадки, які ми виправляємо.

В нас постійно працюють моніторингові групи, які їздять по областях і реагують на ці звернення", – розповів очільник МОЗ.

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