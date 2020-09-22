Степанов розповів, хто першочергово повинен отримувати результат ПЛР-тесту

Першочергово проводити тестування полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на виявлення COVID-19 повинні людям з ознаками коронавірусної інфекції або госпіталізованим пацієнтам з ознаками чи пневмонією.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 22 вересня, відповідаючи на запитання, чому результати тестування приходять пацієнтам через тиждень або й більше десяти днів.

"Якщо говорити про ПЛР- тестування, то першочергово повинні проводити тестування та максимально швидко повідомляти людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби і тих, які безпосередньо госпіталізовані або з ознаками коронавірусної хвороби, або з пневмонією.

Реклама:

Це є пріоритетом для того, щоб тест провели максимально швидко", – зазначив Степанов.

Максим Степанов

Міністр також розповів, за який час зразок мають доставити в лабораторію для проведення аналізу

"З медичної та технічної точки зор зразок повинен бути доставлений в лабораторію протягом 48 годин.

Все це відбувається, в певному температурному режимі від 2 до 8 градусів", – додав він.

Глава МОЗ пояснив, як цей процес проходить на практиці.

"З чого складається ланцюг проходження всіх цих документів – мобільна бригада виїхала в село , взяла зразок, привезла зразок в лабораторію після обіду, а на наступний день він уже завантажується в машину і проводиться процес тестування", – розповів Степанов.

Реклама:

За його словами, інколи результати тестів приходять пізніше з вини лікарів або медичних закладів.

"Інколи ми повідомляємо лікаря або лікарню, а безпосередньо хворого повідомляють вже на 3-4 день. Це такі поодинокі випадки, які ми виправляємо.

В нас постійно працюють моніторингові групи, які їздять по областях і реагують на ці звернення", – розповів очільник МОЗ.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.