Правила самоізоляції змінили. МОЗ пояснило, кому тепер не потрібен ПЛР-тест

У Міністерстві охорони здоров'я внесли зміни до стандарту надання медичної допомоги при COVID-19.
Відтепер тести полімеразної ланцюгової реакції не потрібно задавати людям, у яких закінчилась 14 денна ізоляція і не спостерігається симптомів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 18 вересня.
"Ми вчора внесли зміни до стандарту надання медичної допомоги.
Наразі люди, які перебували на самоізоляції 14 днів і не мають симптомів коронавірусної інфекції, коли вона закінчується, не повинні робити тестування", – розповів Степанов.
|Максим Степанов
Це рішення також стосується школярів, які в результаті інфікування одного з учнів класу, були відправленні на самоізоляцію.
За словами очільника МОЗ таке рішення також допоможе розвантажити державні лаболаторії.
"В зв'язку з тим, що ми оновили стандарт і люди, які перебувають на самоізоляції всі 14 днів не повинні робити тестування, якщо немає симптомів – це певним чином теж розвантажить лабораторії", – додав Степанов.
Крім того, ПЛР-тест також не потрібен пацієнтам, які потребують планової госпіталізації.
"Пацієнти, які йдуть на планову госпіталізацію, також не повинні робити ПЛР-тести, за винятком, якщо у них наявні ознаки гострого респіраторного захворювання", – зазначають у МОЗ.
Раніше Максим Степанов зазначав, що люди, які потребують госпіталізації можуть здавати тест імуноферментного аналізу (ІФА) на COVID-19, а не ПЛР-тест.
Вас також може зацікавити:
Степанов запевняє, що в Україні всього вистачає для тестування на COVID-19. Це не так
На фінансування лікарень заклали лише половину коштів – Супрун
Степанов розповів, які умови необхідні для проведення ПЛР-тесту
Як підготуватися до ПЛР-тесту на COVID-19. Протипоказання від ЦГЗ
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.