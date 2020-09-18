Правила самоізоляції змінили. МОЗ пояснило, кому тепер не потрібен ПЛР-тест

У Міністерстві охорони здоров'я внесли зміни до стандарту надання медичної допомоги при COVID-19.

Відтепер тести полімеразної ланцюгової реакції не потрібно задавати людям, у яких закінчилась 14 денна ізоляція і не спостерігається симптомів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 18 вересня.

"Ми вчора внесли зміни до стандарту надання медичної допомоги.

Наразі люди, які перебували на самоізоляції 14 днів і немають симптомів коронавірусної інфекції, коли вона закінчується, не повинні робити тестування", – розповів Степанов.

Максим Степанов

Це рішення також стосується школярів, які в результаті інфікування одного з учнів класу, були відправленні на самоізоляцію.

За словами очільника МОЗ таке рішення також допоможе розвантажити державні лаболаторії.

"В зв'язку з тим, що ми оновили стандарт і люди, які перебувають на самоізоляції всі 14 днів не повинні робити тестування, якщо немає симптомів – це певним чином теж розвантажить лабораторії", – додав Степанов.

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