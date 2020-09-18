Правила самоізоляції змінили. МОЗ пояснило, кому тепер не потрібен ПЛР-тест

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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18 вересня 2020

У Міністерстві охорони здоров'я внесли зміни до стандарту надання медичної допомоги при COVID-19.

Відтепер тести полімеразної ланцюгової реакції не потрібно задавати людям, у яких закінчилась 14 денна ізоляція і не спостерігається симптомів. 

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 18 вересня. 

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"Ми вчора внесли зміни до стандарту надання медичної допомоги. 

Наразі люди, які перебували на самоізоляції 14 днів і не мають симптомів коронавірусної інфекції,  коли вона закінчується, не повинні робити тестування", – розповів Степанов. 

 Максим Степанов

Це рішення також стосується школярів, які в результаті інфікування одного з учнів класу, були відправленні на самоізоляцію. 

За словами очільника МОЗ таке рішення також допоможе розвантажити державні лаболаторії. 

"В зв'язку з тим, що ми оновили стандарт і люди, які перебувають на самоізоляції всі 14 днів не повинні робити тестування, якщо немає симптомів – це певним чином теж розвантажить лабораторії", – додав Степанов. 

Крім того, ПЛР-тест також не потрібен пацієнтам, які потребують планової госпіталізації. 

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"Пацієнти, які йдуть на планову госпіталізацію, також не повинні робити ПЛР-тести, за винятком, якщо у них наявні ознаки гострого респіраторного захворювання", – зазначають у МОЗ. 

Раніше Максим Степанов зазначав, що люди, які потребують госпіталізації можуть здавати тест імуноферментного аналізу (ІФА) на COVID-19, а не ПЛР-тест. 

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