Які дослідження під час ранньої діагностики онкозахворювань можна пройти безкоштовно – НСЗУ

Національна служба здоров'я України підписала договори з 683 медзакладами, в яких пацієнти можуть зробити ранню діагностику онкозахворюваннь. З них 33 – приватні заклади.

Про це повідомляють на офіційній сторінці НСЗУ у соцмережі.

Відомство уже виплатило цим закладам понад 58 млн грн за проведення обстежень пацієнтів.

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Загалом до Програми медичних гарантій включено 6 безкоштовних інструментальних досліджень, спрямованих на ранню діагностику онкозахворювань:

🔴 мамографія;

🔴 езофагогастродуоденоскопія;

🔴 колоноскопія;

🔴 бронхоскопія;

🔴 цистоскопія;

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🔴 гістероскопія.

До Програми медичних гарантій включено 6 безкоштовних інструментальних досліджень, спрямованих на ранню діагностику онкозахворювань. Фото alexraths/Depositphotos

Щоб безоплатно пройти ранню діагностику онкозахворювань, пацієнту потрібно звернутись до свого сімейного або лікуючого лікаря та обрати медзаклад для проходження дослідження.

Для проходження обстеження лікар має його рекомендувати, зважаючи на підозру новоутворення і виписати направлення.

До пакету послуг з проведення досліджень, який пацієнт отримує безоплатно, включено:

проведення дослідження з забезпеченням анестезії за потреби;

гістологічне дослідження взятого у пацієнта під час обстеження матеріалу за потреби;

аналіз та опис результатів дослідження.

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