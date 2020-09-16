Як отримати хірургічну допомогу безоплатно та куди звертатись, якщо з вас вимагають гроші за операцію. Пояснює НСЗУ

Національна служби здоров'я України (НСЗУ) законтрактувала 844 медзаклади на здійснення хірургічних операцій у стаціонарних умовах.

4 з них – приватні.

Про це НСЗУ повідомляє на своїй офіційні сторінці у Facebook.

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"На сьогодні НСЗУ виплатила цим закладам 5,5 млрд грн за надання хірургічних послуг пацієнтам у квітні-вересні", – йдеться у повідомлені.

В безоплатний пакет хірургічної допомоги в стаціонарі медзакладу включено:

проведення хірургічної операції з забезпеченням анестезії;

інструментальні та лабораторні обстеження, включаючи патоморфологічні;

післяопераційний моніторинг пацієнта, знеболення та подальша медикаментозна терапія;

цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;

медична реабілітація в гострому періоді для запобігання виникнення післяопераційних ускладнень;

ліки з Нацпереліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;

харчування в стаціонарних умовах.

Окрім того, пацієнту надаються безоплатно ліки та медичні вироби, які заклад отримує через централізовані держзакупівлі.

Національна служби здоров'я України (НСЗУ) законтрактувала 844 медзаклади на здійснення хірургічних операцій у стаціонарних умовах.

Фото: gpointstudio/Depositphotos

Інформація про наявність відповідних ліків в конкретній лікарні має бути розміщена на інформаційній дошці в лікарні та офіційному веб-сайті медзакладу, а також органу місцевої влади.

Що потрібно для отримання безоплатної хірургічної допомоги

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Щоб отримати хірургічну допомогу безоплатно пацієнту необхідно:

отримати направлення свого лікаря, з яким укладено декларацію, або лікуючого лікаря, та звернутись до обраного медзакладу;

в разі невідкладного стану пацієнт може звернутись до лікарні без направлення, або викликати "швидку" за номером 103, яка за необхідності доставить його до медзакладу. Наголошуємо, медична допомога пацієнту у невідкладному стані надається безоплатно без жодних додаткових умов – без направлення і без декларації з лікарем.

Пацієнт може звернутись за хірургічною допомогою до будь-якого з понад 800 медзакладів, з якими НСЗУ уклала договір на надання таких послуг, незалежно від свого місця проживання чи реєстрації.

Ці послуги для пацієнта будуть безоплатними.

Якщо у вас вимагають гроші за безоплатні послуги, повідомляйте про це НСЗУ за номером 16-77.

Також в НСЗУ додають, що через продовження адаптивного карантину, оплати медзакладам, які законтрактовані на пакет "Хірургічні операції у стаціонарних умовах" до 1 жовтня здійснюються на 100% за глобальним бюджетом.

Тобто заклад отримує кошти незалежно від того, скільки в ньому проведено операційних втручань.

Це зробили через те, що зараз в окремих регіонах країни, які потрапили до червоної та помаранчевої карантинної зони, скасовуються планові операції, і кількість пацієнтів, які звертаються до лікарень для отримання хірургічної допомоги, зменшується.

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