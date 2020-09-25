Як відрізнити COVID-19 від грипу за першим симптомом. Схема

Розпочинається сезон грипу і вже зараз можна сказати, що він буде точно іншим від минулої осені.

Симптоми грипу та коронавірусної хвороби настільки подібні, що самостійно, без тестування це визначити складно.

Проте існує кілька відмінностей.

Перша: люди, які страждають на грип, зазвичай почуваються найбільш хворими протягом першого тижня хвороби.

З COVID-19 люди можуть почуватись гірше протягом другого-третього тижня, але також можуть хворіти протягом тривалого періоду.

Дослідники зауважують, не у всіх недуга протікає однаково, треба йти до лікаря.

Фото AndrewLozovyi/Depositphotos

Ще одна відмінність: COVID-19 частіше, ніж грип, спричиняє втрату смаку або запаху. Але не кожен відчуває цей симптом, тому це не надійний спосіб відокремити віруси.

Також можна заразитися двома вірусами одночасно, зауважує доктор Даніель Соломон, експерт з інфекційних хвороб у Бригамській та Жіночій лікарні та Гарвардській медичній школі в Бостоні.

Утім, висновки дослідників Університету Південної Кароліни опубліковані нещодавно говорять про те, що вже при перших симптомах видно, чи це COVID-19, грип чи застуда та обрати своєчасне лікування.

Вони проаналізували тисячі історій хвороб респітарорних захворювань, звертаючи увагу на послідовність появи симптомів.

На основі отриманих даних, вони склали найбільш вірогідні послідовності появи симптомів коронавірусу та порівняли їх з грипом, застудою та алергією.

Послідовності появи симптомів COVID-19 та грипу

COVID-19 ГРИП температура кашель біль у горлі головний біль біль у м'язах нудота/блювання діарея кашель біль у мязах головний біль біль у горлі температура діарея нудота/блювання

Вчені побудували наступну залежність між основними респіраторними хворобами і їхніми першими симптомами.

Отже,

якщо спочатку піднімається температура – це Ковід-19;

якщо першим з’явився кашель – це грип;

спершу заболіло горло – застуда;

сльозяться очі та нежить – це алергія.

Дослідники зауважують, не у всіх недуга протікає однаково. Втім, у переважній кількості випадків, симптоми хвороб проявляються саме у такому порядку.

"Послідовність появи симптомів має значення.

Знаючи, що кожна хвороба прогресує по-різному, лікарі можуть швидше визначити чи пацієнт захворів на Ковід-19, чи інше захворювання.

Це може допомогти їм ухвалювати кращі рішення щодо курсу лікування цього пацієнта", – підсумував керівник дослідження Джозеф Ларсен з Університету Південної Кароліни.

При появі будь-яких симптомів спеціалісти радять йти до лікаря, й не займатися самолікуванням.

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