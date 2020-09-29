У МОЗ розповіли, скільки вакцини від COVID-19 Україна може отримати безкоштовно

Міністерство охорони здоров'я веде переговори зі всіма провідними компаніями, які знаходяться на третій стадії клінічних випробувань вакцини від COVID-19.
За попередніми розрахунками, Україна зможе отримати 8 млн доз вакцини безкоштовно.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 29 вересня.
"За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я наразі 8 компаній-розробників вакцини, які перебувають на третій стадії клінічних випробувань.
МОН звернулось до провідних компаній, які є в цьому переліку. Ми вже тривалий час ведемо з ними перемовини.
Я також спілкуюся з своїми колегами з європейських країн, саме щодо підтримки получення вакцини Україною, як тільки вона буде виготовлена та зареєстрована", – зазначив міністр.
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Наразі МОЗ веде перемовини з такими компаніями: Moderna, "Сінавак", Johnson & Johnson, Pfizer, Astra Zeneca.
За словами Степанова, попередньо Україна може розраховувати на 8 млн безкоштовних доз вакцини від COVID-19
"Україна стала учасниками глобальної ініціативи ВООЗ створення GAVІ альянсу, щодо забезпечення рівного доступу до майбутньої вакцини від коронавірусної хвороби .
Згідно розрахунків, за попередніми планами Україна зможе отримати приблизно 20% вакцин безкоштовно від загальної кількості населення нашої країни. Це приблизно 8 млн доз", – розповів Степанов.
У відомстві зазначають, що відстежують ситуацію, щоб українці були одними з перших, хто може отримати доступ до вакцини.
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