У Ляшка та ВООЗ відрізняються прогнози щодо появи вакцини від COVID-19

Вакцина від COVID-19 для масового використання може з’явитися на початку березня 2021 року.

Так вважає головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Мої оптимістичні прогнози для масового використання це буде десь початок березня 2021 року. Це якщо все те, що проходить клінічні випробування, буде зареєстровано, і доведена їхня безпечність та ефективність", - сказав Ляшко.

Реклама:

У Всесвітньої організації охорони здоров’я прогнози трохи інші.

Там очікують, що масове використання вакцини може бути не раніше середини 2021 року, повідомляє The Guardian.

"Ми не очікуємо масової вакцинації до середини наступного року.

Третя фаза повинна зайняти більше часу, тому що нам потрібно побачити, наскільки дійсно вакцина захищає і наскільки вона безпечна", - розповіла представниця ВООЗ Маргарет Гарріс, маючи на увазі клінічні випробування вакцини.

Нагадаємо, існує 4 етапи випробування вакцини.

Випробування на першому етапі дуже прості - вакцину отримає невелика кількість людей в різних дозах, щоб побачити, яка з них безпечна.

Реклама:

Друга фаза випробувань вже за участю кількох сотень людей, і зазвичай дію вакцини порівнюють з контрольною групою:

а) переконуються, що вона викликає імунну відповідь;

б) вивчають, чи є серйозні побічні ефекти, пропущені при випробуванні першої фази.

Третя фаза випробувань - це найбільші передліцензійні дослідження, в яких перевіряється, чи дійсно вакцина працює.

Людей рандомно розподіляють на дві групи, серед яких - контрольна, і люди в ній вакцини не отримують

За групами стежать протягом декількох місяців, щоб побачити, чи заражаються люди, які отримали вакцину, рідше, ніж люди в контрольній групі.

Ці випробування масштабні, з десятками тисяч учасників, де можуть проявитися рідкісні побічні ефекти, які не можна виявити в невеликих дослідженнях.

Четверта фаза випробування постліцензійна, і її проводять, щоб перевірити, чи викликає вакцина дійсно рідкісні проблеми, тому що майже не можливо зафіксувати те, що відбувається один раз на мільйон, поки ви не вакцинуєте достатню кількість людей.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.