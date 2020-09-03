Препарат "Ремдесивір" для лікування COVID-19 будуть закуповувати централізовано – МОЗ

Уряд виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату "Ремдесивір".

Його використовують для хворих з важким перебігом COVID-19.

Про це пресбрифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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"Це лікарський засіб, який на сьогодні не зареєстрований в Україні.

Але закон дозволяє нам завести його й централізовано закупити.

Як тільки досягли домовленостей з компанією виробником, то відразу подали відповідний проєкт постанови", – каже він.

Степанов додає, що "Ремдесивір" включений до національного протоколу лікування COVID-19 й показує достатні результати.

"Ми спираємось на досвід наших міжнародних колег, в першу чергу це США", – уточнив він.

Нагадаємо, що на сьогодні лікарський засіб "Ремдесивір" компанії Gilead Sciences все ще знаходиться під патентною охороною.

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Попри те, що компанія не планує поступатися своїми правами, вона уклала конфіденційні ліцензійні угоди з 9 генеричними виробниками в Індії, Пакистані та Єгипті, які мають право виготовляти та постачати відповідний препарат до 127 країн.Наприкінці червня Gilead оголосив кінцеву ціну препарата "Ремдесивір"

Для генеричних версій ціна стартує від $320 за курс.

На щастя, Україна входить до даних ліцензій на генеричний "Ремдесивір" і має можливість закупити лікарський засіб за ціною в 6 разів нижчою, ніж ціна оригіналу.

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