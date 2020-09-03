Препарат "Ремдесивір" для лікування COVID-19 будуть закуповувати централізовано – МОЗ

Уряд виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату "Ремдесивір".

Його використовують для хворих з важким перебігом COVID-19.

Про це пресбрифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Це лікарський засіб, який на сьогодні не зареєстрований в Україні.

Але закон дозволяє нам завести його й централізовано закупити.

Як тільки досягли домовленостей з компанією виробником, то відразу подали відповідний проєкт постанови", – каже він.

Степанов додає, що "Ремдесивір" включений до національного протоколу лікування COVID-19 й показує достатні результати.

"Ми спираємось на досвід наших міжнародних колег, в першу чергу це США", – уточнив він.

Нагадаємо, що на сьогодні лікарський засіб "Ремдесивір" компанії Gilead Sciences все ще знаходиться під патентною охороною.

Попри те, що компанія не планує поступатися своїми правами, вона уклала конфіденційні ліцензійні угоди з 9 генеричними виробниками в Індії, Пакистані та Єгипті, які мають право виготовляти та постачати відповідний препарат до 127 країн.Наприкінці червня Gilead оголосив кінцеву ціну препарата "Ремдесивір"

Для генеричних версій ціна стартує від $320 за курс.

На щастя, Україна входить до даних ліцензій на генеричний "Ремдесивір" і має можливість закупити лікарський засіб за ціною в 6 разів нижчою, ніж ціна оригіналу.

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