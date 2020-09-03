Майже 60% українців вважають, що медицина в Україні має бути частково платною

Приблизно 60% вважають, що медицина в Україні має бути частково платною, частково безплатною.

Такими є результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" щодо оцінки медичної реформи.

При цьому 33% за повністю безплатну медицину, 5% – повністю платну.

Формат повністю безплатної медицини більше підтримують старші, бідніші й мешканці сіл.

Інфографіка: соціологічна група "Рейтинг"

Загалом проведенням медичної реформи в Україні більш задоволені молодь, більш забезпечені верстви населення і ті, хто частіше відвідують сімейного лікаря.

Таких серед опитаних – 18%

При цьому скоріше незадоволені проведенням реформи – 64% українців.

Й 13% нічого не знають про проведення медичної реформи.

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Опитування проводилось у два етапи: перша хвиля: 14-19 липня 2020 р., друга хвиля: 15-25 серпня 2020 р.

В опитуванні взяло участь 2000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та

Донбасу.

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