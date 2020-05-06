Прем’єр-міністр обіцяє, що медреформа буде реалізована в повному обсязі

Медична реформа буде продовжена та реалізована в повному обсязі.

У цьому запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 6 травня під час засідання уряду.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє, що медреформа буде реалізована в повному обсязі

"Медична реформа має дати результат, який принесе покращення в роботі медичного персоналу і який принесе конкретно якісний результат для нас всіх – для мешканців України, які можуть стати пацієнтами для нашої медичної системи.

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Тому ми говоримо про продовження і реалізацію в повному обсязі медичної реформи з корективами, які вніс сьогодні коронавірус в те, що ми бачимо як працює медична система, які потреби медичної системи сьогодні є.

І що саме важливе: ми не хочемо втрачати жодного лікаря. Сьогодні кожен лікар є важливим", – заявив він.

Виступ Шмигаля дуже нагадує тези по медичній реформі, які розіслали "слугам народу".

Ці тези депутати мають використовувати, зокрема, під час спілкування про медичну реформу з журналістами.

Наприклад, одна з тез звучить так:

"Ми не відмовляємось від медичної реформи. Тому що українська медицина в її нинішньому стані дійсно потребує змін.

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Але наше завдання, щоб внаслідок реформи українська система охорони здоров’я стала сучасною та ефективною.

Щоб вона задовольняла потреби як пацієнтів, так і медиків. І щоб вона могла відповідати таким викликам сучасності, як пандемія коронавірусу".

У документі також йдеться, що нинішня медична реформа має "як плюси, так і мінуси".

Нагадаємо, 4 травня президент Володимир Зеленський у відеозверненні закликав міністра охорони здоров’я Максима Степанова, голову профільного комітету Верховної Ради Михайла Радуцького та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка запропонувати шляхи вирішення проблем, що виникли в результаті запровадження другого етапу медичної реформи.

Зеленський сказав, що не може допустити, щоб через нові механізми фінансування медичної галузі, які передбачає другий етап реформи, 50 тисяч медиків втратили роботу.

5 травня Максим Степанов запевнив, що медичну реформу ніхто не буде припиняти, виправлять тільки помилки.

А 6 травня Шмигаль доручив розібратися у питанні медичної реформи очільнику МОЗ Степанову з формулюванням: "Повторюю, не зупиняючи медичну реформу".

Також прем’єр-міністр розповів, що "кошти нашого найбільшого платника податків – НАК "Нафтогаз" – напряму підуть на будівництво приймальних відділень (лікарень) у всій Україні.

Ми говоримо про проект на щонайменше 6 млрд грн".

Він уточнив, що це буде реконструкція 210 приймальних відділень в опорних лікарнях та наповнення їх новим сучасним обладнанням за новим єдиним стандартом.

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