60% українців вважають, що медичну реформу треба продовжувати. Але зі змінами

Майже 60% українців вважають, що влада має продовжити медичну реформу з суттєвими змінами.

Такими є результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" щодо оцінки медичної реформи.

При цьому 25% опитаних виступають за її скасування, 6% – за продовження без змін.

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62% вважають, що медична реформа в Україні має відбуватися методом поступових змін, 29% – за швидкі зміни.

Майже 40% опитаних вважають, що для реалізації медичної реформи потрібно три й більше років, 21% – рік, 9% – пів року.

Майже 60% опитаних вважають, що влада має продовжити медичну реформу з суттєвими змінами.

Фото: Syda_Productions/Depositphotos

20% вважають, що медична реформа ніколи не буде успішно реалізована.

Більш оптимістично в оцінці часу для реалізації реформи налаштована молодь, ті, хто мають родичів-медиків і ті, хто задоволені медичною реформою загалом.

Інфографіка: соціологічна група "Рейтинг"

Також згідно з опитуванням, 84% обрали свого сімейного лікаря і підписали з ним декларацію.

Їхня кількість за два роки зросла з 63% до 84% й 16% – ще не обрали лікаря.

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Опитування проводилось у два етапи: перша хвиля: 14-19 липня 2020 р., друга хвиля: 15-25 серпня 2020 р.

В опитуванні взяло участь 2000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та

Донбасу.

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