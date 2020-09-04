Степанов розповів, на скільки вистачить у лабораторіях тестів на COVID-19

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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4 вересня 2020

На сьогодні у вірусологічних лабораторіях є запас тестів на COVID-19 на 1,5-2 місяці.

Це стверджує міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Про це він повідомив під час брифінгу 4 вересня. 

"Ми робили 200 тестів на добу, коли я очолив міністерство. 

Сьогодні ми робимо більше 25 тисяч. І в нас на 1,5-2 місяці постійний запас в наших лабораторіях, які розташовані по всій країні", - розповів Степанов.

Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

Він додав, що станом на 2 вересня, в закладах охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на COVID-19, є 26 тисяч ліжок. 

"При цьому в нас є резерв, в якому знаходиться 213 лікарень, в якому ще більше 9 тисяч ліжок, і загальна кількість ліжок по країні складає більше 35 тисяч", - сказав Степанов. 

Хоча лікарні під Києвом вже підшукують, куди перенаправляти хворих через брак місць.

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