Степанов розповів, на скільки вистачить у лабораторіях тестів на COVID-19

На сьогодні у вірусологічних лабораторіях є запас тестів на COVID-19 на 1,5-2 місяці.
Це стверджує міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Про це він повідомив під час брифінгу 4 вересня.
"Ми робили 200 тестів на добу, коли я очолив міністерство.
Сьогодні ми робимо більше 25 тисяч. І в нас на 1,5-2 місяці постійний запас в наших лабораторіях, які розташовані по всій країні", - розповів Степанов.
|Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак
Він додав, що станом на 2 вересня, в закладах охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на COVID-19, є 26 тисяч ліжок.
"При цьому в нас є резерв, в якому знаходиться 213 лікарень, в якому ще більше 9 тисяч ліжок, і загальна кількість ліжок по країні складає більше 35 тисяч", - сказав Степанов.
Хоча лікарні під Києвом вже підшукують, куди перенаправляти хворих через брак місць.
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