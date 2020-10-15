У Львові суд звільнив з-під покарання пастора-педофіла

Львівський суд визнав винним пастора місцевої євангельської церкви Петра Височанського за розбещення неповнолітнього хлопця.

Слідство змогло довести, що чоловік розбестив 14-річного юнака, але згодом суд звільнив його з під варти.

Педофіл підписав мирову угоду із своєю жертвою.

Як пише Zaxid.net, усе сталося 20 серпня 2020 року біля львівського гіпермаркету, де 14-річний підліток роздавав рекламні флаєри.

Львівський суд визнав винним пастора місцевої євангельської церкви

за розбещення неповнолітнього хлопця

Незнайомий 47-річний чоловік попросив його допомоги в налаштуванні телефону, а через спеку запропонував сісти в його автомобіль, бо там працював кондиціонер.

Там він почав до нього чіплятися і запропонував 500 грн за інтимні послуги. Хлопець не розгубився і включив на телефоні диктофон.

Коли той почав до нього чіплятися, то хлопець вийшов з машини і одразу набрав поліцію. Кривдника затримали майже одразу.

Як йдеться у судовому вироку за 8 жовтня, Петро Височанський уклав угоду про примирення з 14-річним підлітком.

Той, своєю чергою, заявив, що Височанський компенсував йому моральну і матеріальну шкоду.

Юнак був не проти, щоб Височанського звільнили від покарання.

Відтак суддя Роман Грицко затвердив укладену між Височанським та його жертвою угоду про примирення.

Суд призначив чоловікові два роки обмеження волі і одразу звільнив його від покарання, встановивши рік іспитового терміну.

Петро Височанський є пастором Української церкви християн віри євангельської-п'ятидесятників у місті Сколе, Львівської області.

Наразі випадок педофілії у цій Церкві ніяк не коментують.

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