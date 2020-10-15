У Львові суд звільнив з-під покарання пастора-педофіла

Львівський суд визнав винним пастора місцевої євангельської церкви Петра Височанського за розбещення неповнолітнього хлопця.

Слідство змогло довести, що чоловік розбестив 14-річного юнака, але згодом суд звільнив його з під варти.

Педофіл підписав мирову угоду із своєю жертвою.

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Як пише Zaxid.net, усе сталося 20 серпня 2020 року біля львівського гіпермаркету, де 14-річний підліток роздавав рекламні флаєри.

Львівський суд визнав винним пастора місцевої євангельської церкви

за розбещення неповнолітнього хлопця

Незнайомий 47-річний чоловік попросив його допомоги в налаштуванні телефону, а через спеку запропонував сісти в його автомобіль, бо там працював кондиціонер.

Там він почав до нього чіплятися і запропонував 500 грн за інтимні послуги. Хлопець не розгубився і включив на телефоні диктофон.

Коли той почав до нього чіплятися, то хлопець вийшов з машини і одразу набрав поліцію. Кривдника затримали майже одразу.

Як йдеться у судовому вироку за 8 жовтня, Петро Височанський уклав угоду про примирення з 14-річним підлітком.

Той, своєю чергою, заявив, що Височанський компенсував йому моральну і матеріальну шкоду.

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Юнак був не проти, щоб Височанського звільнили від покарання.

Відтак суддя Роман Грицко затвердив укладену між Височанським та його жертвою угоду про примирення.

Суд призначив чоловікові два роки обмеження волі і одразу звільнив його від покарання, встановивши рік іспитового терміну.

Петро Височанський є пастором Української церкви християн віри євангельської-п'ятидесятників у місті Сколе, Львівської області.

Наразі випадок педофілії у цій Церкві ніяк не коментують.

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