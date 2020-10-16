За час пандемії в Україні провели понад 1,6 млн ІФА-тестів – ЦГЗ

Протягом травня- жовтня 2020 року в Україні провели понад 1,6 млн тестувань методом імуноферментного аналізу (ІФА).
Це загальна кількість досліджень, проведених в державних та приватних лаболаторіях.
Про це "Українській правді" повідомили у Центрі громадського здоров'я.
"Національна звітність щодо кількості проведених досліджень методом ІФА на COVID-19 була запроваджена від 29 травня 2020 року.
Станом на 6 жовтня 2020 року в Україні було прозвітовано за проведення 1 683 775 досліджень методом ІФА на COVID-19 лабораторіями усіх форм власності", – зазначено в повідомленні.
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Нагадаємо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання Міністерству охорони здоров'я – до кінця 2020 року збільшити кількість тестів полімеразної ланцюгової реакції на визначення COVID-19 до 75 тисяч на добу.
Очільник МОЗ Максим Степанов зауважив, що у відомстві вже є розуміння, як напрацювати 50 тисяч тестів на добу найближчим часом.
Наразі лабораторії роблять 36 тисяч тестів методом-ПЛР щодня.
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