До кінця року лабораторії повинні робити 75 тис. тестів на добу – Шмигаль

До кінця 2020 року кількість тестів полімеразної ланцюгової реакції на визначення COVID-19 повинна сягнути показника 75 тисяч на добу.

Виконання цього завдання має забезпечити Міністерство охорони здоров'я.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 13 жовтня.

"Поставлене завдання міністру охорони здоров'я Максиму Степанову збільшити тестування до 50 тисяч на добу.

Але ми маємо вийти на 75 тисяч тестів на добу ще в цьому році.

Планку потрібно підвищувати, проблему з чергами, звісно, потрібно вирішувати", – зауважив Шмигаль.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Очільник МОЗ додав, що у відомстві вже є розуміння, як напрацювати 50 тисяч тестів на добу найближчим часом.

"Зараз ми дійшли позначки 36 тис тестів методом-ПЛР щодня.

Зараз в нас є чітке розуміння того, як ми вийдемо на 50 тисяч тестів – намагаємося це реалізувати протягом місяця.

Далі будемо нарощувати до кінця року і намагатися збільшувати кількість тестувань", – розповів Степанов.

Нагадаємо, що нещодавно на засіданні уряду було прийняте рішення про виділення коштів з державного бюджету на проведення тестування у приватних закладах.

Раніше Степанов розповідав, що таке рішення може вплинути на збільшення кількості досліджень, а також розвантажити державні лабораторії.

Вас також може зацікавити: