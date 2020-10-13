До кінця року лабораторії повинні робити 75 тис. тестів на добу – Шмигаль

До кінця 2020 року кількість тестів полімеразної ланцюгової реакції на визначення COVID-19 повинна сягнути показника 75 тисяч на добу.

Виконання цього завдання має забезпечити Міністерство охорони здоров'я.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 13 жовтня.

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"Поставлене завдання міністру охорони здоров'я Максиму Степанову збільшити тестування до 50 тисяч на добу.

Але ми маємо вийти на 75 тисяч тестів на добу ще в цьому році.

Планку потрібно підвищувати, проблему з чергами, звісно, потрібно вирішувати", – зауважив Шмигаль.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Очільник МОЗ додав, що у відомстві вже є розуміння, як напрацювати 50 тисяч тестів на добу найближчим часом.

"Зараз ми дійшли позначки 36 тис тестів методом-ПЛР щодня.

Зараз в нас є чітке розуміння того, як ми вийдемо на 50 тисяч тестів – намагаємося це реалізувати протягом місяця.

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Далі будемо нарощувати до кінця року і намагатися збільшувати кількість тестувань", – розповів Степанов.

Нагадаємо, що нещодавно на засіданні уряду було прийняте рішення про виділення коштів з державного бюджету на проведення тестування у приватних закладах.

Раніше Степанов розповідав, що таке рішення може вплинути на збільшення кількості досліджень, а також розвантажити державні лабораторії.

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