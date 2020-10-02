Як неправильно носити маску: 7 способів. ФОТО

Маски стали постійним атрибутом повсякденного життя, обов'язковим в більшості приміщень.

Проте способи носіння масок часто нівелюють її ефективність проти розповсюдження COVID-19.

The Guardian розповіли, як не варто носити маски і чому.

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Маска з отвором

Вирізання отвору в масці, щоб ви могли їсти або пити, може здатися розумним рішенням, якщо ви забронювали столик у переповненому пабі або ресторані.

Але це знижує ефективність маски.

"Якщо ви вирізали в ній велику дірку, це не принесе ніякої користі, тому що ви просто видихаєте краплі", - каже професор Кеті Ноукс, експерт у сфері передачі захворювань повітряно-крапельним шляхом з Університету Лідса.

Фото: Sam Frost/The Guardian

Натягування маски тільки на рот - чи не найпоширеніший спосіб носіння в громадських місцях в Україні.

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Основна функція маски для обличчя - захистити інших людей від ваших респіраторних крапель.

І прикривши рот, ви не розповсюджуєте краплі, які утворюються при розмові або кашлі.

Але ви все одно будете видихати більш дрібні частинки через ніс.

Фото: Sam Frost/The Guardian

Маска на носі

Так роблять в шумних місцях, коли потрібно читати по губах.

Це, ймовірно, гірше, ніж маска на роті, тому що тоді вона не вловлює краплі, які утворюються при розмові або кашлі.

Фото: Sam Frost/The Guardian

Маска на одному вусі

Приємно зробити ковток або два свіжого повітря, перш ніж знову одягнути маску, щоб увійти в інший магазин.

А вухо ідеально підходить для того, щоб на ньому бовталася маска.

Однак з точки зору зниження передачі вірусу це абсолютно безглуздо.

Якщо ваша маска впаде на землю, вона збере додатковий бруд і мікроби, і якщо ви вирішите її знову вдягти, то ці патогенні організми потраплять вам на обличчя.

Фото: Sam Frost/The Guardian

Маска на бороді

Таке носіння маски не захищає ні її власника, ні його сусідів.

Більше того, існує ризик поширення мікробів на зовнішній стороні маски, яка торкається обличчя.

Уявіть, що у вашого друга коронавірус, і ви сидите напроти нього в пабі. На вашій масці буде його вірус. Кожен раз, коли ви соваєте її вгору і вниз, ви потенційно можете переносити цей вірус з пальців на ніс.

Фото: Sam Frost/The Guardian

Шарф замість маски

Розмір крапель, про які варто турбуватися, становить 100 мікрометрів (1 мкм = 0,001 мм) або менше, а товщина людської волосини становить близько 60 мікрометрів, стверджує Ноукс.

Якщо ви порівняєте це з розміром отворів у вашому шарфі, ви швидко зрозумієте, носіння шарфу для захисту не спрацює.

Тканинна маска має бути зроблена зі зручного і "дихаючого" матеріалу, наприклад, бавовни, і складатися як мінімум з двох шарів тканини.

Фото: Sam Frost/The Guardian

Захисні екрани

Пластикові захисні екрани призначені для захисту від бризок, тому якщо хтось кашляє вам в обличчя, такий екран захистить вас тільки від великих крапель, але більш дрібні все ще можуть потрапити до вас із незахищеної сторони.

Фото: Sam Frost/The Guardian

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