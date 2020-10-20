Зеленському показали перші результати досліджень української вакцини від COVID-19

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
13557
20 жовтня 2020

В Україні представили результати доклінічної фази досліджень української вакцини проти COVID-19.

Зокрема науковці представили першого українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби.

Це відбулося під час наради з президентом України Володимиром Зеленським

Реклама:

Про це  повідомляють на офіційному  сайті глави держави. 

 Фото Esbenklinker/Depositphotos

"Розробники представили главі держави результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини.

 Ці дослідження тривали шість місяців і включають наявність нейтралізації вірусу COVID-19 у культурі інфікованих клітин людини.

Цей кандидат оригінальної української вакцини створюється на основі унікального підходу", – повідомляють у президента. 

Зазначається, що одним із розробників є міжнародний експерт у галузі охорони здоров’я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов.

За його словами, розробка дає змогу припустити, що майбутній препарат допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують.

Реклама:

"Йдеться і про високі шанси розробки нашої унікальної оригінальної української вакцини проти COVID-19, і про перший крок до того, щоб відновити виготовлення вакцин в Україні", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що держава буде підтримувати цю ініціативу.

Під час зустрічі також обговорили терміни та реалізацію подальшого проходження клінічних фаз. А також співпрацю з дотичними відомствами для забезпечення виготовлення вакцини та її використання в разі успішного проходження всіх фаз.

Вас також може зацікавити:

Ляшко розповів, як Україна отримає вакцину проти COVID-19 та хто буде вакцинуватися в пріоритеті

Тодуров заявив, що в Україні вже є російська вакцина від COVID-19. МОЗ це заперечує

Степанов вважає, що українці варті отримати вакцину від COVID-19 одними з перших

Коли буде вакцина від коронавірусу та чи Україна її отримає

Що відомо про розробку вакцини проти COVID-19

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя


Реклама:


Реклама:
 1982
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2888
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20658
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій