Зеленському показали перші результати досліджень української вакцини від COVID-19

В Україні представили результати доклінічної фази досліджень української вакцини проти COVID-19.

Зокрема науковці представили першого українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби.

Це відбулося під час наради з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляють на офіційному сайті глави держави.

Фото Esbenklinker/Depositphotos

"Розробники представили главі держави результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини.

Ці дослідження тривали шість місяців і включають наявність нейтралізації вірусу COVID-19 у культурі інфікованих клітин людини.

Цей кандидат оригінальної української вакцини створюється на основі унікального підходу", – повідомляють у президента.

Зазначається, що одним із розробників є міжнародний експерт у галузі охорони здоров’я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов.

За його словами, розробка дає змогу припустити, що майбутній препарат допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують.

"Йдеться і про високі шанси розробки нашої унікальної оригінальної української вакцини проти COVID-19, і про перший крок до того, щоб відновити виготовлення вакцин в Україні", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що держава буде підтримувати цю ініціативу.

Під час зустрічі також обговорили терміни та реалізацію подальшого проходження клінічних фаз. А також співпрацю з дотичними відомствами для забезпечення виготовлення вакцини та її використання в разі успішного проходження всіх фаз.

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