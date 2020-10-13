Тодуров заявив, що в Україні вже є російська вакцина від COVID-19. МОЗ це заперечує

Кардіохірург Борис Тодуров заявив, що в Україну масово завозять російську вакцину від коронавірусу.
Про це він розповів в програмі "Хард Влащенко" на телеканалі "Україна 24".
Експерт не уточнив звідки він володіє цією інформацією, але зауважив, що українські сім'ї нібито уже проводять вакцинування.
"Я думаю що всі вакцини привозять з-за кордону. Українських вакцин звичайно немає. Яким чином вони сертифіковані і легальні, я не знаю.
Російські вакцини масово сьогодні завозять з Росії. І цілі сім'ї сьогодні вакцинуються російськими вакцинами", – розповів Тодуров.
На уточнююче запитання про те, яку саме вакцину медик має на увазі, Тодуров відповів: "Я маю на увазі вакцини від коронавірусу".
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У Міністерстві охорони здоров'я таку інформацію заперечують і запевняють, що не займаються поставками російських вакцин.
"Це Тодурова питайте. МОЗ не поставляє російські вакцини і веде переговори зі світовими виробниками", – прокоментували у відомстві в коментарі LIGA.net.
Раніше очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що міністерство веде переговори зі всіма провідними компаніями, які знаходяться на третій стадії клінічних випробувань вакцини від COVID-19.
За попередніми розрахунками, Україна зможе отримати 8 млн доз вакцини безкоштовно.
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