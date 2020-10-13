Тодуров заявив, що в Україні вже є російська вакцина від COVID-19. МОЗ це заперечує

Кардіохірург Борис Тодуров заявив, що в Україну масово завозять російську вакцину від коронавірусу.

Про це він розповів в програмі "Хард Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

Експерт не уточнив звідки він володіє цією інформацією, але зауважив, що українські сім'ї нібито уже проводять вакцинування.

Реклама:

"Я думаю що всі вакцини привозять з-за кордону. Українських вакцин звичайно немає. Яким чином вони сертифіковані і легальні, я не знаю.

Російські вакцини масово сьогодні завозять з Росії. І цілі сім'ї сьогодні вакцинуються російськими вакцинами", – розповів Тодуров.

На уточнююче запитання про те, яку саме вакцину медик має на увазі, Тодуров відповів: "Я маю на увазі вакцини від коронавірусу".

Фото DragonImages/Depositphotos

У Міністерстві охорони здоров'я таку інформацію заперечують і запевняють, що не займаються поставками російських вакцин.

"Це Тодурова питайте. МОЗ не поставляє російські вакцини і веде переговори зі світовими виробниками", – прокоментували у відомстві в коментарі LIGA.net.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що міністерство веде переговори зі всіма провідними компаніями, які знаходяться на третій стадії клінічних випробувань вакцини від COVID-19.

Реклама:

За попередніми розрахунками, Україна зможе отримати 8 млн доз вакцини безкоштовно.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.