Ляшко розповів, як Україна отримає вакцину проти COVID-19 та хто буде вакцинуватися в пріоритеті

Україна отримає вакцину від коронавірусу для 20% населення безкоштовно або за зниженою ціною, в рамках ініціативи COVAX.

Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу 16 жовтня.

Ляшко зазначив, що Україна отримає кілька траншів, а першими вакцину отримають пріоритетні групи.

Довідково: COVAX – механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Ініціатива передбачає, що насамперед вакцинування проводиться людям, які перебувають у групах ризику.

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"Ми робимо все можливе, щоб Україна отримала вакцину пріоритетно,серед перших країн, які будуть її використовувати.

Сьогодні ми зайшли в рамки механізму "Ковакс", який об'єднує понад 180 країн, щоб всі країни, незалежно від їх економічного стану, могли отримати вакцину одними із пріоритетних.

Передбачається, що буде кілька траншів вакцин, для того щоб покрити цим механізмом як мінімум 20% населення, саме пріоритетних груп" – розповів Ляшко.

За словами санітарного лікаря, до пріоритетних груп відносяться: Працівники з високим ризиком інфікування в закладах охорони здоров'я.

Працівники, які забезпечують відповідь на надзвичайні ситуації, як приклад – Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні.

Люди із серйозними супутніми захворюваннями.

Люди старшого віку, які проживають у закритих колективах.

Працівники з критичним рівнем ризику – вчителі та працівники шкіл.

Люди із супутніми захворюваннями середньої тяжкості.

Люди старшого похилого віку.

Люди, які живуть у притулках для бездомних чи інших інституціях.

Ляшко зазначив, що Україна входить в перелік країн, які отримають вакцину безкоштовно або за зниженою ціною.

"92 країнам вакцина буде надана безоплатно, або нижче ринкової ціни. Україна також потрапила в цей перелік..

Планується, що будуть використовуватися продукти фірми Astra Zeneca (Велика Британія) – для 61 країни та Novavax (США) – для 92 країн", – розповів санітарний лікар.

Планується, що кожній країні буде поставлятися вакцинний препарат одного типу.

Зі свого боку країна повинна забезпечити прийняття продукту, холодовий ланцюг, розвезення до кожного кабінету щеплення і вакцинальні сесії.

Заступник Міністра охорони здоров'я також додав, що вакцина поступатиме декількома траншами. Перший – зможе покрити 3% населення.

"Попередньо є домовленості, що площі, на яких будуть вироблятися ці вакцини, знаходяться в Індії в Інституті сироваток.

Вони дозволять забезпечити виробництво вакцинного препарату після його реєстрації, щоб всі країни, які потрапили в перелік, отримали першим траншом вакцину в розмірі 3% від населення країни.

В подальшому декількома траншами буде доведено кількість вакцини для покриття 20% населення", – пояснив він.

Раніше у МОЗ розповіли, скільки вакцини від COVID-19 Україна може отримати безкоштовно.

За словами Степанова, попередньо Україна може розраховувати на 8 млн безкоштовних доз вакцини від COVID-19.

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