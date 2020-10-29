Нова правда про те, наскільки довго триває післяпологова депресія

Поки в Україні заледве приживається саме поняття "післяпологова депресія", вчені вже дійшли нових висновків про те, як довго вона може тривати.

До 80% породіль відчувають якусь версію депресії в перші кілька тижнів після пологів.

Вони можуть відчувати смуток, занепокоєння і багато плакати. Їх настрій може швидко змінюватися, коли їхні гормони коливаються і вони вчаться доглядати за вразливою новонародженою дитиною і при цьому дуже мало спати.

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Післяпологова депресія може бути більш серйозною і тривати довше. Нещодавній науковий огляд показав, що до 50% мам із післяпологовою депресією борються понад рік.

Нове дослідження, опубліковане в Pediatrics, виявило, що післяпологова депресія може тривати роками, а з часом погіршуватись.

Післяпологова депресія може тривати довше, аніж перший рік. Фото: Estradaanton Depositphotos

У дослідженні, яке відстежувало 5000 матерів у Нью-Йорку, чверть жінок відчували підвищені симптоми депресії в певний момент протягом трьох років після пологів.

Американський коледж акушерів-гінекологів рекомендує принаймні один скринінг на післяпологову депресію за допомогою офіційного опитувальника.

Американська академія педіатрії рекомендує педіатрам проводити обстеження проблем психічного здоров'я пацієнтів у різні моменти протягом перших шести місяців після пологів.

Але цієї хронології може виявитись недостатньо для того, щоб виявити тих, хто бореться, особливо тому, що багато пацієнтів з післяпологовою депресією неохоче говорять про те, що вони переживають, відчуваючи, що їхні симптоми якимось чином означають, що вони погані батьки.

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Ось чому автори нового дослідження чітко заявляють, що скринінг протягом першого року після пологів є недостатнім і що педіатри повинні розглянути можливість оцінки стану пацієнтів принаймні протягом перших двох років після народження дитини.

"Ми знаємо, що якщо перинатальний настрій та тривожний розлад не лікувати, він може продовжуватися.

Симптоми можуть погіршуватися, і багато жінок можуть перевести їх до наступної вагітності", – пояснює Пейдж Белленбаум, головний спеціаліст із зовнішніх зв’язків Центру материнства Клініки психічного здоров’я, що базується в Нью-Йорку.

Антропологи стверджують, що післяпологова депресія може мати еволюційне підґрунтя – попри розвиток технологій, сучасні жінки знаходяться у соціальному вакуумі, що може сприяти виникненню депресії.

Як зазначав біолог в матеріалі "Української Правди. Життя" Віктор Комаренко, через те, що людський мозок є складнішим та відносно більшим за такий в інших тварин, то наші діти мають народжуватись з недорозвиненим мозком, аби розміри голови дозволили плоду пройти через родові ходи.

На формування мозку також потрібно багато часу (орієнтовно до 22 років, коли завершує формуватись префронтальна кора), тому особливо у перші місяці від народження діти є повністю безпорадними й вимагають величезної кількості ресурсів для догляду за собою.

Отож, щоб виростити дитину, людина розумна століттями намагалась впоратись з цим за допомогою "кооперативного виховання", коли участь у вихованні малюка беруть кілька жінок, а в деяких випадках і батько.

"Вважається, що у процесі статевого добору самки наших прародичів розпочали надавати перевагу не альфа-самцям, а тим чоловікам, які вкладали більше ресурсів в самку чи догляд за дитиною.

Ця "залежність" збереглась і у сучасних жінок. Це підтверджує, що стратегія розмноження, якої дотримуються люди, вимагає колективних ресурсів на догляд за дитиною", – пояснює біолог.

Брак підтримки з боку батька або оточення, погані умови проживання, проблеми з вагітністю та пологами, поганий стан здоров’я дитини, може підштовхнути жінку до думки, що немає сенсу інвестувати зусилля на виховання цього малюка.

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