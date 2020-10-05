Які медичні послуги при онкозахворюваннях – безкоштовні. Пояснення НСЗУ

За Програмою медичних гарантій фінансування лікування онкологічних захворювань було збільшено на 70% порівняно з попереднім роком.

Про це повідомила Національна служба здоров'я України на своїй офіційній сторінці.

Наразі НСЗУ підписала контракти зі 118 медичними закладами на надання послуг з діагностики та лікування онкологічних хвороб:

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33 заклади – на надання послуг з діагностики та радіологічного лікування;

117 закладів – на послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування;

3 0 закладів – спеціалізовані лікарні із лікування онкологічних захворювань.

За надання допомоги пацієнтам у квітні-вересні НСЗУ виплатила закладам понад 2 млрд грн.

Фото ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Безоплатна допомога пацієнту з онкозахворюванням в межах Програми медичних гарантій включає: 🔴 інструментальну та лабораторну діагностику; 🔴 проведення хірургічного втручання в умовах стаціонару; 🔴 проведення радіотерапії та хіміотерапії в стаціонарних та амбулаторних умовах; 🔴 лікарські засоби з Національного переліку; Реклама: 🔴 медичний догляд, перебування та харчування під час перебування у стаціонарі в лікарні; 🔴 психологічну підтримку.

Щоб отримати безоплатне лікування при онкозахворюванні або безоплатно пройти інструментальне дослідження, пацієнту потрібно:

звернутись до свого лікаря або лікуючого лікаря, який випише направлення на обстеження чи лікування

обрати будь-який заклад, який уклав договір з НСЗУ, та звернутись до нього для проведення там діагностики чи лікування.

Додатково пацієнт зможе безоплатно отримати ліки, що централізовано закуповуються за кошти державного бюджету за різними державними програмами.

Крім того, до Програми медичних гарантій включено 6 інструментальних досліджень, спрямованих на ранню діагностику найпоширеніших серед населення онкозахворювань.

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