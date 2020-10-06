Заразитися COVID-19 можна і на відстані, більшій за 1,5 метра – експерти

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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6 жовтня 2020

В деяких приміщеннях при певних видах діяльності можна інфікуватися COVID-19, навіть перебуваючи на відстані більше 1,5 метра.

Про це йдеться в оновлених рекомендаціях щодо запобігання поширенню вірусу SARS-CoV-2 Центру із контролю та профілактики захворювань США (CDC).

"Деякі опубліковані звіти показують обмежені, незвичайні обставини, коли люди з COVID-19 заражали інших, які перебували на відстані більше 1,5 метра або незабаром після того, як людина з підтвердженим COVID-19 покинула територію", - пишуть у CDC.

У цих випадках передача відбувалася в погано вентильованих і закритих приміщеннях, де люди часто займалися активностями, що передбачають інтенсивне дихання, наприклад, співами чи спортом. 

Таке середовище і дії можуть сприяти накопиченню вірусних частинок, зазначають в CDC.

Фото: EdZbarzhyvetsky/Depositphotos

Проте рекомендації CDC залишаються незмінними:

Люди можуть захистити себе від COVID-19, тримаючись на відстані не менше 1,5 метра, бути в масці, яка закриває ніс і рот, часто мити руки, часто чистити дотичні поверхні і залишатися вдома в разі хвороби.

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