Заразитися COVID-19 можна і на відстані, більшій за 1,5 метра – експерти

В деяких приміщеннях при певних видах діяльності можна інфікуватися COVID-19, навіть перебуваючи на відстані більше 1,5 метра.
Про це йдеться в оновлених рекомендаціях щодо запобігання поширенню вірусу SARS-CoV-2 Центру із контролю та профілактики захворювань США (CDC).
"Деякі опубліковані звіти показують обмежені, незвичайні обставини, коли люди з COVID-19 заражали інших, які перебували на відстані більше 1,5 метра або незабаром після того, як людина з підтвердженим COVID-19 покинула територію", - пишуть у CDC.
У цих випадках передача відбувалася в погано вентильованих і закритих приміщеннях, де люди часто займалися активностями, що передбачають інтенсивне дихання, наприклад, співами чи спортом.
Таке середовище і дії можуть сприяти накопиченню вірусних частинок, зазначають в CDC.
|Фото: EdZbarzhyvetsky/Depositphotos
Проте рекомендації CDC залишаються незмінними:
Люди можуть захистити себе від COVID-19, тримаючись на відстані не менше 1,5 метра, бути в масці, яка закриває ніс і рот, часто мити руки, часто чистити дотичні поверхні і залишатися вдома в разі хвороби.
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