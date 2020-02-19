Як світ божеволіє через коронавірус: розвінчуємо чутки та міфи 

Напевно, це неминуче для спалаху будь-якої інфекції.

Тим паче, невідомої.

Тим паче, смертельно небезпечної.

Вона обростає чутками та міфами. А люди починають робити дивні та нелогічні речі.

Так сталося і з новим коронавірусом COVID-19.

"Українська правда. Життя" зібрала для вас приклади того, як світ панікує та перекручує інформацію.

***

Коронавірус зробили спеціально, з метою створення вакцини.

Цю теорію теж розганяє російська блогерка, веганка та антивакцинаторка Олександра Андерсон.

Вона посилається на науковця Джеймса Лайонса Вайлера, теж антивакцинатора, який вважає, що COVID-19 – це рекомбінований вірус, який створили з метою створення вакцини.

У своїх аргументах блогерка також посилається на дослідження, яке опубліковане на сайті bioRxiv. Проте цей сайт – це далеко не науковий журнал, тут вчені діляться своїми інсайтами до того, як вишлють їх в наукові журнали.

На сайті навіть вказано, що статті не редагуються та не оцінюються іншими експертами. А це обов'язкові вимоги для якісного наукового матеріалу.

Дональд Трамп, коронавірус та конкурс міс Всесвіту мають між собою зв’язок.

Цю сюрреалістичну ідею висловив ведучий пропагандистського російського каналу Кирило Клейменов.

"Як вірус називається? Коронавірус. Беремо слово "Корона", бо воно перше йде в основі. Тут і є розгадка", – каже він, і додає, що раніше президент США Дональд Трамп "роздавав корони" на конкурсі краси "Міс Всесвіт".

З цього ведучий робить висновок, що мета коронавірусу – знищити економіку Китаю.

Проте одне питання залишається відкритим: який збудник викликає божевілля у російських пропагандистів? І який саме президент, якої саме країни, цей збудник створив?

Це "болячка", яка вражає літніх людей. Діти не хворіють на коронавірус.

Дійсно частіше важкі випадки захворювання діагностують серед літніх людей, але кілька тижнів тому коронавірус ідентифікували у 9-місячної дівчинки з Пекіна.

До того були хворі 10-річні та 15-річні.

Також є випадок захворювання у новонародженого. Наявність коронавірусу підтвердили через 30 годин після народження. Хвороба була у його матері.

Був запущений фейк, що хворих дітей кидають в аеропортах. Жодного підтвердження цьому немає. Його розповсюдив розважальний сайт 9Gag.

Насправді діти заражаються цим вірусом, але переносять його набагато легше чи навіть безсимптомно. І це гарні новини.

Коронавірусом хворіють лише китайці.

Такі припущення можна почитати у чисельних обговореннях у Facebook.

Дійсно, ми найбільше чуємо про захворювання, смерті та важкі випадки саме серед населення КНР. Але це не дивно, адже саме там і стартував спалах.

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Насправді ж хворіють не лише китайці. Наприклад, коронавірус вже виявили в двох українців, які працювали на лайнері Diamond Princess.

Одного з них мають незабаром виписати з лікарні.

Пацієнти, яких закривають на карантин, масово тікають з лікарень.

Насправді такі випадки одиничні.

Так сталося в Австрії, де жінка, яка очікувала тесту на COVID-19 втікла з-під нагляду. Її спіймали та повернули у медичний заклад.

В Росії троє пацієнтів також втекли з карантину, вистрибнувши з вікна.

Також в США пацієнти на карантині теж намагалися покинути військову базу в Каліфорнії.

Є чутки, що від вірусу вже існує вакцина.

Вакцини проти коронавірусу COVID-19 поки не існує.

Фармацевтичні компанії США Geovax та Китаю Bravovax анонсували плани на її розробку.

Проте Всесвітня організація охорони здоров'я припускає, що створення вакцини може тривати до 18 місяців.

Лише в кінці січня науковці Doherty Institute змогли виростити вірус. Це дуже важливий крок, проте попереду ще багато випробувань на ефективність та безпеку вакцини.

Не дивлячись на це, інформацію, що вакцина вже існує, розповсюджують навіть лікарі.

"Так, якісь вакцини існують. Деякі їх завозять нелегально, тому що в Україні їх немає.

Але знаю, що деякі приватні клініки завозять якісь вакцини", – сказав український кардіохірург Борис Тодуров в ефірі на телеканалу ZIK.

Борис Тодуров в етері телеканалу ZIK. Скрін з відео

Доходить до смішного, коли ексочільник фармацевтичної компанії "Фармак" Олександр Чумак стверджує, що ліки з недоведеною ефективністю здатні захистити від вірусу.

Так, "деякі" клініки дійсно весь час "завозять якісь вакцини". Проте до коронавірусу вони жодного відношення не мають.

У Китаї ввели смертну кару за приховування симптомів.

Це дійсно правда.

"Людина, яка стала джерелом інфекції та призвела до поширення вірусу, буде звинувачена у створенні загрози суспільній безпеці.

Її може бути засуджено до 10-річного або довічного тюремного ув'язнення або до смертної кари", – таким є рішення китайського суду.

Кримінальним злочином також може вважатися приховування історії своїх подорожей.

Китайські товари можуть бути заразні. Там навіть знищують готівку.

Науковці припускають, що базовий показник репродукції вірусу може коливатися від 1,4-4.08.

Це означає, що одна людина може заразити максимум 4 людей, а ці 4 людини у свою чергу заразять ще 4 і т.д.

Спочатку науковці категорично відкидали ідею того, що новий вірус може передаватись через посилки з Китаю та стверджували, що він швидко помирає на поверхнях.

"Всі коронавіруси мають ліпідну оболонку, яка на сухій поверхні руйнується за 2-4 доби, через це вірус стає нездатним інфікувати людину", – каже вірусолог Вікторія Новіцька.

Проте потім вийшли дослідження, які припускають, що вірус може бути живучішим, ніж думали раніше і перебувати на поверхнях вже до 9 днів.

Від початку епідемії у Китаї, люди непокояться, чи можна замовляти доставку товарів з цієї країни. У цьому випадку варто зауважити, що посилки з Китаю йдуть в Україну понад 14 днів.

При цьому Китай дійсно шукає способи зменшити поширення вірусу в країні. Наприклад, має намір знищити готівку, зібрану в районах з високим рівнем зараження коронавірусом, передає Markets Insider.

З обігу вилучать банкноти, які зберуть лікарні, громадський транспорт і ринки.

Крім знищення, паперові гроші будуть дезінфікувати. Для цього купюри оброблять ультрафіолетом або високими температурами.

Люди почали дискримінувати китайців...

Паніка щодо нового вірусу спровокувала інший, не менш небезпечний спалах – расизму, люди поводяться вороже з азійцями.

На прес-брифінгу Центру громадського здоров'я в.о. генерального директору ЦГЗ Ігор Кузін сказав, що навіть в Україні чув про такі випадки.

За його словами, китайцям відмовляли у поселення в готелях.

"Це неприпустима ситуація", – сказав він. І з ним важко не погодитись.

…і розганяти фейки, що люди у Китаї падають на вулицях.

Такі пости шерили у Twitter.

Ймовірно ця паніка почала розганятися після фото людини, яка лежить на землі, а поряд перебувають медичні працівники у захисних костюмах.

Photograph: Héctor Retamal/AFP via Getty Images

Проте стало погано цьому чоловіку через вірус, чи з іншої причини – невідомо.

Отож це не більше аніж чутки.

***

Напевно, без паніки та дезінформації не обійдеться жодна епідемія, тим паче в епоху інтернету.

Але це лише погіршує стан справ.

Тож перевіряймо інформацію, не панікуємо і все буде добре.

Наталія Бушковська, УП.Життя

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