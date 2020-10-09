Регіони отримають кошти, щоб забезпечити опорні лікарні киснем. Рішення уряду

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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9 жовтня 2020

Обласні та Київська міська державна адміністрації отримають додаткові кошти, щоб забезпечити киснем ліжковий фонд своїх опорних лікарень, які надають стаціонарну допомогу хворим з коронавірусною хворобою. 

Загалом на ці потреби виділили 572 млн 224 тис. гривень. 

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 9 жовтня. 

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зауважив, що ці зміни необхідні для забезпечення киснем опорних лікарень по регіонах.

Фото b.zyczynski/Depositphotos

"Була зібрана відповідна точна потреба зі всіх областей, всіх лікарень, які є в переліку лікарень, що надають допомогу при лікуванні COVID-19. 

В деяких лікарнях потрібні кисневі концентратори, тобто немає централізованої поставки кисню.  В деяких, навпаки. 

Тому є пропозиція це зробити за рахунок виділення коштів в областях, щоб вони вже на місці вирішували, в який спосіб  будуть це робити", – розповів очільник МОЗ. 

Крім того, глава відомства додав, що Україна отримує кисневі концентратори від міжнародних партнерів, які ми одразу розподіляються в регіони.  

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