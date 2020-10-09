Регіони отримають кошти, щоб забезпечити опорні лікарні киснем. Рішення уряду

Обласні та Київська міська державна адміністрації отримають додаткові кошти, щоб забезпечити киснем ліжковий фонд своїх опорних лікарень, які надають стаціонарну допомогу хворим з коронавірусною хворобою.
Загалом на ці потреби виділили 572 млн 224 тис. гривень.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 9 жовтня.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зауважив, що ці зміни необхідні для забезпечення киснем опорних лікарень по регіонах.
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"Була зібрана відповідна точна потреба зі всіх областей, всіх лікарень, які є в переліку лікарень, що надають допомогу при лікуванні COVID-19.
В деяких лікарнях потрібні кисневі концентратори, тобто немає централізованої поставки кисню. В деяких, навпаки.
Тому є пропозиція це зробити за рахунок виділення коштів в областях, щоб вони вже на місці вирішували, в який спосіб будуть це робити", – розповів очільник МОЗ.
Крім того, глава відомства додав, що Україна отримує кисневі концентратори від міжнародних партнерів, які ми одразу розподіляються в регіони.
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