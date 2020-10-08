Апарати ШВЛ таки закуплять за гроші із коронавірусного фонду. Це буде вперше

Наприкінці жовтня в Україну мають доставити 200 апаратів штучної вентиляції легень, які вперше закуплять за гроші із Фонду з боротьби з коронавірусом.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу 8 жовтня.

Нагадаємо, до цього часу з коронавірусного фонду не купили жодного апарату ШВЛ.

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"30 вересня укладено договір про закупівлю щодо придбання апаратів ШВЛ у кулькості 100 одиниць на суму 42 млн грн.

Крім того, 5 жовтня МОЗ погодило другий договір на решту апаратів ШВЛ у кількості 100 одиниць. І ми сподіваємося, що найближчим часом держпідприємство "Медичні закупівлі" укладе і підпше цей договір.

За їхньою інформацією, з кінця жовтня будуть організовані поставки ШВЛ у кількості 200 одиниць", - розповіла Шаталова.

Фото: b.zyczynski/Depositphotos

За словами Шаталової, у медичних закладах України зараз наявні понад 4 тисячі апаратів ШВЛ, готових до надання медичної допомоги.

З них наразі задіяні 372, тобто — менш ніж 10% від загальної кількості.

У тому, що з коронавірусного фонду досі не закупили апарати ШВЛ, МОЗ звинувачує ДП "Медичні закупівлі України".

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"1 липня були повністю визначені всі медико-технічні вимоги і характеристики і надіслані до ДП "Медичні закупівлі".

В системі "Прозоро" 16.07 через більш ніж 2 тижні після отримання медико-технічних характеристик був опублікований аукціон, який ми дізналися завдяки системі "Прозоро".

В результаті цього аукціону були 7 учасників і 2 з цих учасників подали свої пропозиції, які відповідали технічним вимогам. попри це ДП 5 серпня звернулося до міністерства щодо пропозицій збільшити очікувану вартість закупівлі ще на 126 млн грн.

Тобто за одні і ті ж апарати ШВЛ держпідприємство хотіло отримати вдвічі більше коштів", - сказала Шаталова.

Нагадаємо, це не перший конфлікт МОЗ та держпідприємства "Медичні закупівлі України".

Раніше міністерство звинувачувало ДП у зриві закупівель ліків.

Але, за словами, керівництва держпідприємства, МОЗ три місяці не підписувало наказ, який дозволив би розпочати закупівлі ліків.

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