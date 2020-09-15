На фінансування лікарень заклали лише половину коштів – Супрун

За даними Національної служби здоров'я України, для підтримки програми медичних гарантій у 2021 році необхідно 240 мільярдів гривень.

Проте цьогоріч Уряд пропонує виділити на програму 123,4 мільярда.

Про це повідомила ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці Facebook.

"Це майже на половину менше суми, яку порахували експерти НСЗУ у липні.

За даними НСЗУ, для підтримки програми медичних гарантій у 2021 році необхідно 240 мільярдів гривень.

Та додатково для надання допомоги хворим на COVID-19 ще 67 мільярдів грн.

До речі, майже стільки складав цьогорічний фонд боротьби з COVID-19 — 65 млрд грн. Але 35 мільярдів з нього вже витратили на будівництво доріг" – розповідає Супрун.

Уряд пропонує виділити на програму медичних гарантій 123,4 мільярда. Фото VadimVasenin/Depositphotos

Загалом у 2021 році на медицину планують виділити 156 мільярдів гривень.

На думку Супрун, якщо "парламент підтримає проєкт бюджету в тому вигляді, який пропонує уряд, то фінансові умови для медицини особливо не зміняться".

Крім того, ексміністерка зазначає, що менше котів також будуть витрачені на боротьбу з COVID-19.

"Поки що на це заплановано 19,4 млрд грн, яких 15,8 мільярдів на медичну допомогу, 1 мільярд на оснащення робочих місць вчителів для дистанційного навчання, а 2,6 мільярда відкладено на закупівлю вакцини для груп ризику (у випадку, коли її винайдуть)", – зазначає експертка.

Стосовно закупівлі ліків у 2021 році, на це планують витратити 9,5 мільярдів грн.

В бюджеті також закладені кошти на підвищення заробітної плати медикам на 30%.

Супрун зазначила, що це менше ніж анонсував нинішний міністр навесні – тоді мова йшла про збільшення зарплат медичним працівникам на 50%.

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