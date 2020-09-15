На фінансування лікарень заклали лише половину коштів – Супрун

За даними Національної служби здоров'я України, для підтримки програми медичних гарантій у 2021 році необхідно 240 мільярдів гривень.

Проте цьогоріч Уряд пропонує виділити на програму 123,4 мільярда.

Про це повідомила ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці Facebook.

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"Це майже на половину менше суми, яку порахували експерти НСЗУ у липні.

За даними НСЗУ, для підтримки програми медичних гарантій у 2021 році необхідно 240 мільярдів гривень.

Та додатково для надання допомоги хворим на COVID-19 ще 67 мільярдів грн.

До речі, майже стільки складав цьогорічний фонд боротьби з COVID-19 — 65 млрд грн. Але 35 мільярдів з нього вже витратили на будівництво доріг" – розповідає Супрун.

Уряд пропонує виділити на програму медичних гарантій 123,4 мільярда. Фото VadimVasenin/Depositphotos

Загалом у 2021 році на медицину планують виділити 156 мільярдів гривень.

На думку Супрун, якщо "парламент підтримає проєкт бюджету в тому вигляді, який пропонує уряд, то фінансові умови для медицини особливо не зміняться".

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Крім того, ексміністерка зазначає, що менше коштів також будуть витрачені на боротьбу з COVID-19.

"Поки що на це заплановано 19,4 млрд грн, яких 15,8 мільярдів на медичну допомогу, 1 мільярд на оснащення робочих місць вчителів для дистанційного навчання, а 2,6 мільярда відкладено на закупівлю вакцини для груп ризику (у випадку, коли її винайдуть)", – зазначає експертка.

Стосовно закупівлі ліків у 2021 році, на це планують витратити 9,5 мільярдів грн.

В бюджеті також закладені кошти на підвищення заробітної плати медикам на 30%.

Супрун зазначила, що це менше ніж анонсував нинішний міністр навесні – тоді мова йшла про збільшення зарплат медичним працівникам на 50%.

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