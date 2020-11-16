В Україні COVID-19 лікуватимуть українським препаратом. Його ефективність перевіряли на 66 пацієнтах

В Україні завершили клінічні випробування препарату "Біовен" від COVID-19.

Це препарат на основі імуноглобулінів.

"Біовен" нібито вчетверо – з 23,6% до 6,25%" скорочує летальність при критичному перебігу COVID-19, а також скорочує середній час до настання покращення з 9 до 5 днів.

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Про це повідомив співвласник компанії-розробника "Біофарма" Костянтин Єфименко у Facebook.

Клінічні дослідження розпочали в травні на 66 пацієнтієнтах із тяжким перебігом хвороби. Завершили дослідження в жовтні.

Фото: sai0112/Depositphotos

"Використання Біовену, в комплексі терапії пневмонії викликаної SarsCov2Covid19 у порівнянні з стандартною терапією, дозволяє досягнути статистично достовірних переваг за наступними параметрами: скорочення летальності у чотири рази з 23,6% до 6,25%; скорочення середнього часу до настання покращення з 9 до 5 днів; скорочення часу потреби в госпіталізації в умовах стаціонару - на 3-5 днів", - зазначив Єфименко.

За його словами, сьогодні триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну в світі. Але компанія "Біофарма" першою в світі почала і завершила клінічні випробування.

Поки що компанія не виклала у відкритий доступ звіт про дослідження, є тільки інформація про його реєстрацію.

Також Єфименко стверджує, що "Біовен" 13 листопада включили до протоколу лікування COVID-19.

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Нагадаємо, що у МОЗ ще в жовтні повідомляли, що внесуть до протоколу лікування коронавірусу український препарат "Біовен".

Також раніше очільник МОЗ Максим Степанов уникнув чіткої відповіді на запитання, чи доцільно досліджувати певні препарати, серед яких "Біовен", які не мають, на думку фахівців, доведеної ефективності.

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