Хто і як може лікувати COVID-19 в домашніх умовах. Пояснює МОЗ

Лікуватися вдома можуть тільки люди з COVID-19, які мають легкий перебіг хвороби.
Рішення стосовно медичної допомоги саме в домашніх умовах приймає тільки сімейний лікар.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 11 листопада.
"Медичні працівники - лікар або медична сестра - повинні здійснювати постійний контроль вашого поточного стану і контактних осіб.
Метод контролю обирається лікарем індивідуально, залежно від вашого стану", - зазначив Степанов.
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Що таке легкий перебіг захворювання?
Це коли є невисока гарячка, до 38 ℃, що добре контролюється жарознижуючими препаратами.
"Тобто є підвищення температури до 38-38,2 ℃, при прийомі жарознижуючих препаратів одразу знижується температура", - пояснює Степанов.
Також легкий перебіг характеризується нежиттю, легким кашлем без ознак дихальної недостатності. Дихальна недостатність - це коли є утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів або інколи й кровохаркання.
"Легкий стан також супруводжується відсутністю шлунково-кишкових проявів, відсутністю змін психічного стану", - зазначає міністр.
За його словами, ускладнення з боку дихальної системи при COVID-19 зазвичай розвивається на другому тижні хвороби.
"Тому хворих необхідно активно спостерігати, а повторний огляд рекомендовано проводити саме в цей термін", - зауважує Степанов.
Якщо у вас виникають проблеми, зокрема, ви не можете додзвонитися сімейному лікарю, міністр радить телефонувати в контакт-центр.
Нагадаємо, Степанов закликав не займатися самолікуванням COVID-19, бо вірус став агресивніше.
А також нагадав, що не всім з COVID-19 треба госпіталізація.
Раніше у МОЗ розповіли про три стадії розвитку COVID-19 у хворих і що під час них робити.
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