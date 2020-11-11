Хто і як може лікувати COVID-19 в домашніх умовах. Пояснює МОЗ

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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11 листопада 2020

Лікуватися вдома можуть тільки люди з COVID-19, які мають легкий перебіг хвороби.

Рішення стосовно медичної допомоги саме в домашніх умовах приймає тільки сімейний лікар. 

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 11 листопада.

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"Медичні працівники - лікар або медична сестра - повинні здійснювати постійний контроль вашого поточного стану і контактних осіб.

Метод контролю обирається лікарем індивідуально, залежно від вашого стану", - зазначив Степанов.

Фото: Milkos/Depositphotos

Що таке легкий перебіг захворювання? 

Це коли є невисока гарячка, до 38 ℃, що добре контролюється жарознижуючими препаратами. 

"Тобто є підвищення температури до 38-38,2 ℃, при прийомі жарознижуючих препаратів одразу знижується температура", - пояснює Степанов. 

Також легкий перебіг характеризується нежиттю, легким кашлем без ознак дихальної недостатності. Дихальна недостатність - це коли є утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів або інколи й кровохаркання. 

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"Легкий стан також супруводжується відсутністю шлунково-кишкових проявів, відсутністю змін психічного стану", - зазначає міністр.

За його словами, ускладнення з боку дихальної системи при COVID-19 зазвичай розвивається на другому тижні хвороби.  

"Тому хворих необхідно активно спостерігати, а повторний огляд рекомендовано проводити саме в цей термін", - зауважує Степанов. 

Якщо у вас виникають проблеми, зокрема, ви не можете додзвонитися сімейному лікарю, міністр радить телефонувати в контакт-центр.

Нагадаємо, Степанов закликав не займатися самолікуванням COVID-19, бо вірус став агресивніше.

А також нагадав, що не всім з COVID-19 треба госпіталізація.

Раніше у МОЗ розповіли про три стадії розвитку COVID-19 у хворих і що під час них робити.

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