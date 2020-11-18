Україні виділять $12 млн для підтримки сімей, чиї діти потрапили в лікарню

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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18 листопада 2020

В Україні розширять послуги охорони здоров'я для дітей. 

А саме з підтримки сімей, чиї діти були госпіталізовані.

Про відповідне партнерство домовилися Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Фундація Дім Рональда Макдональда.

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Програма діятиме 4 роки і заплановані витрати – 12 мільйонів доларів.

Агентство США з міжнародного розвитку планує надати на розвиток програми 6 мільйонів доларів.

Фундація Дім Рональда Макдональда залучить додаткові кошти у вигляді прямої фінансової та нефінансової допомоги від приватних благодійників.

 12 млн доларів буде витрачено на підтримку сімей у лікарнях Фото: sernovik/Depositphoto

"Догляд, орієнтований на сім'ю, критично важливий для надання медичної допомоги дітям в Україні, особливо дітям з серйозними захворюваннями", – зазначила Келлі Долан, директор з маркетингу та розвитку, RMHC.

Таким чином, сім'ї в Україні зможуть в повній мірі взаємодіяти з лікарями і  приймати поінформовані рішення щодо послуг охорони здоров'я і підтримки, які отримує їх дитина.

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Фундація Дім Рональда МакДональда, зокрема створюють в українських лікарнях кімнати для перебування сімей, чиї діти опинилися в медичному закладі.

Таким чином вони реанімують стару закриту радянську систему охорони здоров'я для маленьких пацієнтів, щоби у тяжких життєвих обставинах їх батьки залишалися поруч.

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