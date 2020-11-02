За два тижні регіони повинні забезпечити киснем 25 тисяч ліжок – Степанов

На середину листопада в Україні повинно бути понад 25 тисяч ліжок з підведеним киснем.

Кошти на закупівлю матеріалів були направлені безпосередньо в регіони.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, 2 листопада.

"Були виділені відповідні кошти в регіони – це 572 млн гривень на забезпечення киснем.

Зараз є майже 18 тисяч ліжок з підведеним киснем.

За нашими розрахунками та планами на середину листопада ця кількість ліжок повинна не менше 25-26 тисяч. Це максимальний термін для наших регіонів на виконання завдання", – зауважив міністр.

Очільник МОЗ Максим Степанов

За його словами, загалом кількість ліжок з киснем повинна складати до 80% від ліжкового фонду – це не менше 40 тисяч ліжок

Регіони вже подали заявки, яка сума коштів їм необхідна для реалізації цього плану.

У відомстві також пояснили, чому не проводять закупівлі централізовано, а переводять кошти у регіони.

"В цьому немає сенсу, тому що в кожному регіоні та лікарні – різна ситуація.

Десь це підведення кисню централізовано, а десь – потрібно купувати кисневі концентратори.

Щоб не було проблем із термінами, були максимально спрощені всі процедури по кисню", – розповів Степанов.

Очільник МОЗ також запевнив, що в Україні немає проблем з виробництвом кисню.

"Що стосується забезпеченості киснем нашої країни, то в нас на сьогоднішній день є 16 виробників медичного кисню.

Бо є відмінність від медичного та технологічного, саме тому відбувається процес сертифікації.

З виробництвом кисню у нас немає проблем, але є проблеми з балонами і ємностями для кисню.

Було дано відповідне доручення Міністерству економіки, щодо забезпечення ними відповідних лікувальних закладів, де виникають проблеми", – зазначив міністр.

Вас також може зацікавити: