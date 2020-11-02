За два тижні регіони повинні забезпечити киснем 25 тисяч ліжок – Степанов

На середину листопада в Україні повинно бути понад 25 тисяч ліжок з підведеним киснем.
Кошти на закупівлю матеріалів були направлені безпосередньо в регіони.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, 2 листопада.
"Були виділені відповідні кошти в регіони – це 572 млн гривень на забезпечення киснем.
Зараз є майже 18 тисяч ліжок з підведеним киснем.
За нашими розрахунками та планами на середину листопада ця кількість ліжок повинна не менше 25-26 тисяч. Це максимальний термін для наших регіонів на виконання завдання", – зауважив міністр.
|Очільник МОЗ Максим Степанов
За його словами, загалом кількість ліжок з киснем повинна складати до 80% від ліжкового фонду – це не менше 40 тисяч ліжок
Регіони вже подали заявки, яка сума коштів їм необхідна для реалізації цього плану.
У відомстві також пояснили, чому не проводять закупівлі централізовано, а переводять кошти у регіони.
"В цьому немає сенсу, тому що в кожному регіоні та лікарні – різна ситуація.
Десь це підведення кисню централізовано, а десь – потрібно купувати кисневі концентратори.
Щоб не було проблем із термінами, були максимально спрощені всі процедури по кисню", – розповів Степанов.
Очільник МОЗ також запевнив, що в Україні немає проблем з виробництвом кисню.
"Що стосується забезпеченості киснем нашої країни, то в нас на сьогоднішній день є 16 виробників медичного кисню.
Бо є відмінність від медичного та технологічного, саме тому відбувається процес сертифікації.
З виробництвом кисню у нас немає проблем, але є проблеми з балонами і ємностями для кисню.
Було дано відповідне доручення Міністерству економіки, щодо забезпечення ними відповідних лікувальних закладів, де виникають проблеми", – зазначив міністр.
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