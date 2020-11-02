За два тижні регіони повинні забезпечити киснем 25 тисяч ліжок – Степанов

Дарія Поперечна УП.Життя
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2 листопада 2020

На середину листопада в Україні повинно бути понад 25 тисяч ліжок з підведеним киснем. 

Кошти на закупівлю матеріалів були направлені безпосередньо в регіони.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, 2 листопада. 

"Були виділені відповідні кошти в регіони – це 572 млн гривень на забезпечення киснем. 

Зараз є майже 18 тисяч ліжок з підведеним киснем. 

За нашими розрахунками та планами на середину листопада ця кількість ліжок повинна не менше 25-26 тисяч.  Це максимальний термін для наших регіонів на виконання завдання", – зауважив міністр. 

 Очільник МОЗ Максим Степанов 

За його словами, загалом кількість ліжок з киснем повинна складати до 80% від ліжкового фонду – це не менше 40 тисяч ліжок 

Регіони вже подали заявки, яка сума коштів їм необхідна для реалізації цього плану. 

У  відомстві також пояснили, чому не проводять закупівлі централізовано, а переводять кошти у регіони.

"В цьому немає сенсу, тому що  в кожному регіоні та лікарні – різна ситуація. 

Десь це підведення кисню централізовано, а десь – потрібно купувати кисневі концентратори. 

Щоб не було проблем із термінами, були максимально спрощені всі процедури по кисню", – розповів Степанов. 

Очільник МОЗ також запевнив, що в Україні немає проблем з виробництвом кисню. 

"Що стосується забезпеченості киснем нашої країни, то в нас на сьогоднішній день є 16 виробників медичного кисню. 

Бо є відмінність від медичного та технологічного, саме тому відбувається процес сертифікації. 

З виробництвом кисню у нас немає проблем, але є проблеми з балонами і ємностями для кисню. 

Було дано відповідне доручення Міністерству економіки, щодо забезпечення ними відповідних лікувальних закладів, де виникають проблеми", – зазначив міністр.

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