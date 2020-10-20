До кінця року 80% ліжок будуть підключені до кисню – Степанов

В середині листопада 50% ліжок в медичних закладах будуть з підведеним киснем.
А до кінця року це показник зросте до 80%.
При цьому кількість ліжкомісць, для лікування хворих з корона вірусною хворобою, повинна зрости до 52 тисяч.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання Верховної Ради 20 жовтня.
|Максим Степанов
"На початку епідемії коронавірусної хвороби в Україні були готовими для прийому хворих всього 12 704 ліжка.
Ми вже збільшили кількість до 42 тисяч і збільшимо до 52 тисяч до 10 листопада.
В середині листопада 50% ліжок буде підключено до кисню, а в грудні ми збільшимо цей показник до 80%", – зазначив Максим Степанов.
Наразі в медзакладах загалом є 15 тисяч ліжок з підведеним киснем. При цьому задіяно 10% апаратів штучної вентиляції легень.
"Зараз кількість ліжок з підведеним киснем складає 15 тисяч.
До середини листопада показник ліжок з підведеним киснем повинен складати 26 тисяч
У лікарнях, визначених для прийому хворих з коронавірусною хворобою, є більше 4600 апаратів штучної вентиляції легень. Наразі задіяно близько 10%", – додав Степанов.
Раніше уряд прийняв рішення, що регіони отримають кошти, щоб забезпечити опорні лікарні киснем.
Загалом на ці потреби виділили 572 млн 224 тис. гривень.
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