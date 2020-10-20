До кінця року 80% ліжок будуть підключені до кисню – Степанов

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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20 жовтня 2020

В середині листопада 50% ліжок в медичних закладах будуть з підведеним киснем. 

А до кінця року це показник зросте до 80%.

При цьому кількість ліжкомісць, для лікування хворих з корона вірусною хворобою, повинна зрости до 52 тисяч. 

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання Верховної Ради 20 жовтня. 

 Максим Степанов

"На початку епідемії коронавірусної хвороби в Україні були готовими для прийому хворих всього 12 704 ліжка. 

Ми вже збільшили кількість до 42 тисяч і збільшимо до 52 тисяч до 10 листопада. 

В середині листопада 50% ліжок буде підключено до кисню, а в грудні ми збільшимо цей показник до 80%",  – зазначив Максим Степанов. 

Наразі в медзакладах загалом є 15 тисяч ліжок з підведеним киснем. При цьому задіяно 10% апаратів штучної вентиляції легень. 

"Зараз кількість ліжок з підведеним киснем складає 15 тисяч. 

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До середини листопада показник ліжок з підведеним киснем повинен складати 26 тисяч

У лікарнях, визначених для прийому хворих з коронавірусною хворобою, є більше 4600 апаратів штучної вентиляції легень. Наразі задіяно близько 10%", – додав Степанов. 

Раніше уряд прийняв рішення, що регіони отримають кошти, щоб забезпечити опорні лікарні киснем.

Загалом на ці потреби виділили 572 млн 224 тис. гривень.  

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