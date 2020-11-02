МОЗ нагадує: маска не має бути "вічною" у кишені чи наплічнику

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, як правильно носити маски та в яких випадках вони можуть бути не ефективними.

Наприклад, маски не можуть забезпечити захист чоловікам, які мають бороди або вуса.

Про це розповіла заступниця охорони здоров'я Ірина Микичак під час брифінгу 2 листопада.

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"Від такої простої речі як маска – багато що залежить. Насамперед ви можете зберегти себе механічним бпарєром маски від надходження до вашого організму через капельки слизу вірусу від іншої людини...

Люди, які мають бороди та вуса, на жаль, мають проблему, оскільки маска щільно не прилягає. Тому вона просто може бути не ефективною", – зазначила Микичак.

Фото mihalec/Depositphotos

У відомстві також назвали кілька важливих правил, якими часто нехтують під час носіння масок:

✅ Маскою не можна користуватися впродовж всієї доби, її потрібно змінювати кожні дві години.

✅ Маску потрібно одягати чистими руками.

✅ Маска має щільно прилягати до обличчя.

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✅ Маску потрібно правильно викидати і утилізувати, а не кидати будь -де.

✅ Маска не має зберігатися в наших кишенях, торбинках, сумках, наплічниках.

✅ Маска не може бути черговою на дверях кабінету чи квартири і чекати зручного моменту.

✅ Маска має щільно прилягати на носі, а не під ним.

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