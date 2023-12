Вимірювання кисню при COVID-19. Чи варто купити пульсоксиметр?

ОНОВЛЕНО 28.01.2022

Поширення коронавірусу змінило щоденні звички людей, а ще ознайомило нас з новими медичними термінами та приладами.

Якщо на початку пандемії головним у домі був термометр, то зараз зростає попит на пульсоксиметр.

За допомогою цього приладу можна виміряти сатурацію – рівень кисню в крові.

Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак рекомендує за можливості придбати пристрій для вимірювання сатурації у кожен дім: "Якщо у вас є зайва копійка, щоб купити медикаменти про запас, то краще купити для себе для дому пульсоксиметр, який був би на рівні з апаратом для вимірювання тиску чи термометру.

Цим ви полегшите роботу сімейних лікарів, контролюючи особисто своє здоров’я".

Чи треба вдома мати пульсоксиметр, як ним користуватись та чому він може показати неправильний результат?

З такими запитаннями в рамках спецпроєкту "Запитай Життя" ми звернулися до лікарки-пульмунологині Олени Мандриги.

Нагадаємо, у форматі AMA (ask me anything) ви можете поставити нам будь-яке запитання і ми знайдемо експерта, який на нього відповість.

