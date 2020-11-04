Вакциновані від грипу пацієнти рідше потрапляють в лікарню з COVID-19 – дослідження

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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4 листопада 2020

Вакцинація від грипу може створювати додатковий захист для тих, хто захворів на коронавірус.

Учені Флоридського університету в Гейнсвілі провели аналіз 2005 історії хвороб пацієнтів з COVID-19, які лікувалися в клініці при університеті. Усім їм було більше 18 років. 

Вчені аналізували саме те, чи вони були вакциновані від грипу до того, як підхопили коронавірус, йдеться в описі дослідження в Journal of the American Board of Family Medicine. 

Виявилося, що тих, хто не вакцинувався протягом останнього року від грипу, частіше в 2,44 рази госпіталізовували з COVID-19 і вони в 3,29 рази частіше потрапляли в реанімацію, аніж ті, хто не отримував імунітету від грипу. 

 Вакцинація від грипу може допомогти в перебігу коронавірусної хвороби. Фото:candyboximage depositephoto 

Результати варіювалися також в залежності від віку, раси, статі та супутніх хвороб. 

"Наші дані впевнено показують, що пацієнти з COVID-19, які не пройшли вакцинацію проти грипу, мають більше шансів на важчий перебіг хвороби, який потребує госпіталізації", пишуть медики. 

Медично поки вчені не можуть пояснити, як вакцинація від однієї хвороби допомагає легкому перебігу іншої. 

Але це може бути пов'язано з: 

  • механізмом активізації вакциною проти грипу Т-клітин. Відомо SARS-CoV-2 дуже знижує активність цих лімфоцитів-кілерів у пацієнтів з коронавірусом, тому можливо вакцина від грипу допомагає їх активувати. 
  • ад'ютант у вакцині проти грипу MF59 дає захист і від  SARS-CoV-2.

"Заохочення до вакцинації проти грипу могло не тільки зменшити захворюваність та смертність від грипу, але це може допомогти згладити криву епідемії COVID-19", йдеться у результатах дослідження.

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