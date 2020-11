Вакциновані від грипу пацієнти рідше потрапляють в лікарню з COVID-19 – дослідження

Вакцинація від грипу може створювати додатковий захист для тих, хто захворів на коронавірус.

Учені Флоридського університету в Гейнсвілі провели аналіз 2005 історії хвороб пацієнтів з COVID-19, які лікувалися в клініці при університеті. Усім їм було більше 18 років.

Вчені аналізували саме те, чи вони були вакциновані від грипу до того, як підхопили коронавірус, йдеться в описі дослідження в Journal of the American Board of Family Medicine.

Виявилося, що тих, хто не вакцинувався протягом останнього року від грипу, частіше в 2,44 рази госпіталізовували з COVID-19 і вони в 3,29 рази частіше потрапляли в реанімацію, аніж ті, хто не отримував імунітету від грипу.

Вакцинація від грипу може допомогти в перебігу коронавірусної хвороби. Фото:candyboximage depositephoto

Результати варіювалися також в залежності від віку, раси, статі та супутніх хвороб.

"Наші дані впевнено показують, що пацієнти з COVID-19, які не пройшли вакцинацію проти грипу, мають більше шансів на важчий перебіг хвороби, який потребує госпіталізації", – пишуть медики.

Медично поки вчені не можуть пояснити, як вакцинація від однієї хвороби допомагає легкому перебігу іншої.

Але це може бути пов'язано з:

механізмом активізації вакциною проти грипу Т-клітин. Відомо SARS-CoV-2 дуже знижує активність цих лімфоцитів-кілерів у пацієнтів з коронавірусом, тому можливо вакцина від грипу допомагає їх активувати.

ад'ютант у вакцині проти грипу MF59 дає захист і від SARS-CoV-2.

"Заохочення до вакцинації проти грипу могло не тільки зменшити захворюваність та смертність від грипу, але це може допомогти згладити криву епідемії COVID-19", – йдеться у результатах дослідження.

