Що робити, якщо з'явилися симптоми COVID-19. Алгоритм дій від НСЗУ

Якщо у вас з’явились симптоми COVID-19, такі як лихоманка, кашель, задишка, утруднене дихання, ви маєте зателефонувати своєму лікарю, з яким уклали декларацію.
За необхідності лікар спрямує до вас мобільну бригаду для тестування на COVID-19.
Про це повідомляють у Національній службі здоров'я.
Тобто ви не шукаєте самостійно, де зробити тест, і не йдете до лабораторії, щоб здати аналіз. За викликом лікаря до вас додому зобов’язана приїхати мобільна бригада.
Вона бере у вас зразки для тестування і доставляє їх в лабораторію.
|Фото: eldarnurkovic/Depositphotos
✅ Якщо ви не маєте свого лікаря, або ваш лікар відмовив вам у виклику мобільної бригади попри наявність у вас симптомів, необхідно зателефонувати на регіональну телефонну "гарячу лінію" з питань COVID-19.
Тоді бригаду викличе диспетчер обласної "гарячої лінії". Номер телефону можна знайти на сайті НСЗУ, на сайті covid19.gov.ua.
✅ Результати тестування повідомлять вам та вашому лікарю.
В разі підтвердження діагнозу ваш лікар надасть вам рекомендації щодо самоізоляції та лікування в домашніх умовах, якщо перебіг захворювання легкий.
Або порекомендує звернутись до лікарні, якщо перебіг важкий. Особи, які контактували з вами, також мають пройти тестування на COVID-19.
✅ В разі якщо у вас критичний стан (утруднене дихання, висока температура) - телефонуйте 103.
Якщо за висновком бригади екстреної меддопомоги ви не потребуєте госпіталізації, то вам нададуть необхідну медичну допомогу на місці та рекомендації стосовно самоізоляції.
Також бригада ЕМД направлять до вас мобільну бригаду для забору зразків для тестування.
✅ Якщо ж вас госпіталізують, тестування на COVID-19 і все необхідне лікування ви отримаєте в медичному закладі.
Всі послуги з лікування коронавірусної хвороби в лікарні та необхідні для цього ліки є для пацієнта безоплатними.
В НСЗУ також повідомили, що уклали угоду з 936 медичними закладами на надання послуг мобільними бригадами.
З них майже 600 закладів - це заклади первинної меддопомоги. Загалом, в цих закладах створено 1592 мобільні бригади.
Найбільша кількість мобільних бригад працює у Харківській області – 100 бригад, Львівській – 95, в Запорізькій та Дніпропетровській областях – по 93 бригади.
НСЗУ виплатила цим закладам за надання мобільними бригадами послуг 148 млн грн.
Порівняно з липнем загальна кількість тестувань бригадами у серпні зросла на 30%. В середньому одна мобільна бригада здійснила у минулому місяці 131 забір матеріалу для тестувань.
Найбільш завантаженими в серпні були мобільні бригади Київської області, де на одну бригаду припадало 365 тестувань, в місті Києві – 284 тестування на бригаду, Рівненській – 208, Тернопільській – 203, Закарпатськый – 197, Волинській – 188.
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