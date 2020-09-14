Що робити, якщо з'явилися симптоми COVID-19. Алгоритм дій від НСЗУ

Якщо у вас з’явились симптоми COVID-19, такі як лихоманка, кашель, задишка, утруднене дихання, ви маєте зателефонувати своєму лікарю, з яким уклали декларацію.

За необхідності лікар спрямує до вас мобільну бригаду для тестування на COVID-19.

Про це повідомляють у Національній службі здоров'я.

Тобто ви не шукаєте самостійно, де зробити тест, і не йдете до лабораторії, щоб здати аналіз. За викликом лікаря до вас додому зобов’язана приїхати мобільна бригада.

Вона бере у вас зразки для тестування і доставляє їх в лабораторію.