Як відрізнити COVID-19 від інших схожих хвороб

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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17 вересня 2020

Симптоми застуди, грипу, COVID-19 та навіть сезонної алергії й астми — схожі. 

Ексочільниця міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун аналізує ознаки поширених хвороб, щоби краще розуміти, як діяти. 

Але попереджає — ця інформація не універсальна інструкція, і не може бути єдиним джерелом для рішень щодо здоров’я. 

За будь-яких наступних симптомів потрібно проконсультуватися з сімейним лікарем і визначити план дій разом.

COVID-19

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, такі симптоми зустрічаються у хворих на COVID-19 найчастіше:

  • лихоманка зустрічається у 88% хворих на COVID-19,
  • сухий кашель – у 67%,
  • слабкість – у 38%,
  • ускладнене дихання – у 18%,
  • біль у горлі – у 13%,
  • головний біль – у 13%,
  • біль у м’язах, відчуття холоду, нудота і блювота – 5-10%.

"Втрата відчуття смаку і запаху є специфічними симптомами, які майже відразу вказують на COVID-19, оскільки ці симптоми не характерні для інших інфекційних хвороб",розповідає головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Фото: Subbotina/Depositphotos

Грип

І грип, і COVID-19 — заразні респіраторні захворювання. 

Але вони виникають через різні віруси. На грип можна захворіти будь-коли, однак найбільше хвороба розповсюджується у сезон грипу і застуд — з осені й до весни. 

Симптоми, які можуть стосуватися обох хвороб:

  • висока температура, озноб,
  • кашель,
  • задишка або утруднене дихання,
  • втома,
  • біль у горлі,
  • нежить або закладений ніс,
  • біль у м’язах чи ломота в тілі,
  • блювання, діарея (частіше в дітей).

Експерти зазначають, що грип зазвичай не спричиняє утруднене дихання та втрату відчуття смаку та запаху.

Оскільки між грипом та COVID-19 є багато спільних симптомів, то діагностувати ці хвороби лише на основі симптоматики необачно. Для підтвердження діагнозу потрібно провести тестування.

Окрім вірусних хвороб, є також інші стани, що можуть викликати симптоми, схожі на COVID-19.

Сезонна алергія

Сезонну алергію викликають не віруси, а досить невинні речовини, як, наприклад, пилок дерев. 

Просто імунна система людей, які мають алергію, реагує на ці речовини, як на небезпеку. Звідси з’являються неприємні симптоми. 

Чимало з них схожі на симптоми, що виникають через COVID-19, це:

  • кашель,
  • задишка або утруднене дихання,
  • головний біль,
  • біль у горлі,
  • втома,
  • закладеність носа і нежить.

Але є ключові відмінності: COVID-19 може викликати високу температуру тіла, що зазвичай не є симптомом сезонної алергії. 

Також алергія не викликає діареї, болі у м’язах та ломоти в тілі, нудоти й блювання. А от свербіння і сльозливість в очах, а також чхання — більш характерні ознаки алергії.

Астма

Астма — це серйозне хронічне захворювання. 

Дихальні шляхи звужуються і це може ускладнити дихання і спровокувати кашель, свистячий звук (хрипи) під час вдиху і задишку.

Сильний напад астми може спричинити раптову, надзвичайну задишку, стискання в грудях, прискорений пульс, пітливість, і синюшне забарвлення губ і нігтів.

Але на відміну від COVID-19, астма не спричиняє підвищеної температури тіла, болі у м’язах, болю в горлі, діареї, закладеності носа, втрати смаку чи запаху, нежиті, ознобу, головного болю або втрати апетиту.

Астма є невиліковною хворобою. Проте можна контролювати перебіг захворювання та прояв симптомів.

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