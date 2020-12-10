Що означають випадки алергії у Великій Британії на вакцину від COVID-19 і що кажуть лікарі?

У Великій Британії вперше в світі схвалили вакцину від COVID-19. Відповідно, ця країна першою почала вакцинували людей від коронавірусу.

Невдовзі у двох співробітників національної служби охорони здоров’я, які одними з перших отримали укол, зафіксували алергічні реакції.

Після того у Великій Британії заявили, що будь-яка людина, в якої в анамнезі була анафілаксія на вакцину, ліки або їжу, не повинна отримувати вакцину Pfizer від COVID-19.

Ось кілька питань і відповідей про випадки і про те, що вони можуть означати, які зібрало Reuters.

Фото: deagreez1/Depositphotos

Що точно трапилося?

У Великій Британії офіційно заявили, що з початку вакцинування було два повідомлення про анафілаксію і одне повідомлення про можливу алергічну реакцію.

За даними Американської академії алергії, астми та імунології, анафілаксія може викликати набряк горла, проблеми з диханням і утруднення ковтання.

Анафілаксія - це надмірна реакція імунної системи організму, яку Національна служба охорони здоров'я Великої Британії описує як серйозну і іноді небезпечну для життя.

Алергічні реакції зафіксували у двох співробітників Національної служби охорони здоров’я, які одними з перших отримали укол.

Вони пройшли курс лікування і тепер в порядку.

Вважається, що у них виникла анафілактоїдна реакція – набагато легша, ніж анафілаксія, яка, як правило, включає шкірний висип, задишку, а іноді і падіння артеріального тиску.

Обидва співробітники служби страждають від серйозної алергії і носять з собою автоін'єктори з адреналіном.

Подібні реакції не спостерігалися в клінічних випробуваннях цього препарату.

Водночас люди з алергічними реакціями в анамнезі не брали участь у випробуваннях вакцини Pfizer від COVID-19.

Що кажуть лікарі?

"З масштабних клінічних випробувань ми знаємо, що це (алергічні реакції - ред.) не було особливістю вакцини", - розповіла доктор Джун Рейн, глава медичного регуляторного агентства.

Вона додала, що подібні реакції трапляються рідко, але трапляються й з іншими вакцинами, зокрема із щепленням від грипу.

Деякі лікарі високо оцінили обережність регулюючих органів Великої Британії. Інші заявили, що такі обмеження не виправдані наявними доказами.

"Звичайно, вакцини можуть викликати важкі алергічні реакції. У США приблизно одна з кожних 1,4 мільйона доз вакцини ускладнюється важкою алергічною реакцією", - розповів CNN експерт з вакцин доктор Пол Оффіт.

За його словами, замість загальної рекомендації для людей з алергією розумніше було б поглянути на цих двох пацієнтів і подивитися, на який конкретний компонент вакцини у них алергія.

Оффіт сказав, що люди повинні розуміти, що є негайне лікування алергічної реакції, а ці повідомлення про алергію можуть стати ще одною "страшилкою" для людей щодо вакцинації.

Саффрон Кордері, заступник генерального директора Національної служби охорони здоров'я Великої Британії, заявила, що процес авторизації і затвердження вакцини Pfizer / BioNTech "був неймовірно надійним".

Глава британського регулятора лікарських засобів також виступив із запевненнями, що вакцина Pfizer / BioNTech "так само безпечна, як і будь-яка звичайна вакцина".

Вірусолог клініки Майо Грегорі Поланд, який консультував регулюючі органи США, вважає, що Велика Британія "переборщила" з реакцію, оскільки харчова алергія, за його словами, не має до цього ніякого стосунку.

"Я б сказав:" Якщо у вас були реакції анафілактичного рівня на вакцини, ми хочемо знати про це, тому ми проявляємо особливу обережність.

Це не означає, що я не буду робити вам щеплення. Але я б зробив це в більш контрольованій обстановці", - зазначив Поланд.

Пітер Опеншоу, професор експериментальної медицини Імперського коледжу Лондона, похвалив реакцію Великої Британії:

"Той факт, що ми так скоро дізнаємося про ці дві алергічні реакції, і що регулюючий орган вжив заходів, показує, що система моніторингу працює добре", - сказав він.

Мітчелл Грейсон, директор відділення алергії і імунології Національної дитячої лікарні в Огайо, стурбований щодо того, як ця проблема може знизити інтерес до вакцинації:

"Я турбуюся, що весь цей захід змусить мільйони людей відмовитися від вакцинації через те, що вони почули", - сказав він.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.