Що краще для тривалого імунітету: перехворіти COVID-19 чи отримати вакцину?

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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7 грудня 2020

Через страх перед вакцинами від COVID-19, які дуже швидко виготовили, можуть виникнути запитання: 

  • Можливо, краще перехворіти, аніж вакцинуватися?
  • Можливо, природний імунітет від триватиме довше, аніж від щеплення?

На ці та інші питання The New York Times шукав відповідей в експертів.

Проблема з цією логікою в тому, що важко передбачити, хто без наслідків переживе інфекцію, вважає Дженніфер Гоммерман, імунологиня з Університету Торонто. 

І зважаючи на всі змінні - наприклад, заповненість лікарень в регіоні або силу імунної відповіді людини, вибір хвороби замість вакцини - дуже погане рішення, зазначає Гоммерман.

За її словами, основна перевага вакцини в тому, що вона передбачувана і безпечна.

"Вона оптимально адаптована для створення ефективної імунної відповіді", - зазначає імунологиня.

Але що ми знаємо про імунітет від інфекції та захистом, який забезпечують нові вакцини? 

А якщо у вас вже був COVID-19, чи безпечно робити щеплення? 

Ось що розповідають експерти.

Фото: deagreez1/Depositphotos

Що викликає більш сильну імунну відповідь: природна інфекція чи вакцина?

Коротка відповідь: ми не знаємо. 

Але вакцини проти COVID-19 запобігають хворобі, і це набагато безпечніший варіант, вважають експерти.

Вакцини від деяких патогенів, таких як пневмококові бактерії, забезпечують кращий імунітет, ніж природна інфекція.

Ранні дані свідчать про те, що вакцини проти COVID-19 можуть потрапляти в цю категорію.

У добровольців, які отримали щеплення вакциною Moderna, в крові було більше антитіл, ніж у людей, які були хворі на COVID-19.

Однак в інших випадках природна інфекція сильніша за вакцину.

Наприклад, свинка, яка може викликати безпліддя у чоловіків, забезпечує довічний імунітет, а деякі люди, які отримали одну або дві дози вакцини, все одно хворіють.

У переважної більшості  інфікованих людей COVID-19 виробляються принаймні деякі антитіла та імунні клітини, які можуть боротися з інфекцією. 

Дослідження показує, що ті, хто перехворіли СOVID-19, мають імунітет принаймні протягом шести місяців.

Також в іншому, проте нерецензованому дослідженні, йдеться про те, що цей захист може зберігатися протягом багатьох років, запобігаючи серйозному перебігу хвороби, якщо не повторному зараженню.

Але в цьому періоді імунної відповіді існує "величезний динамічний діапазон" з 200-кратною різницею в рівнях антитіл.

У людей з легким перебігом захворювання імунний захист, який може запобігти повторному інфікуванню, може ослабнути протягом декількох місяців. 

Різна імунна відповідь від природної інфекції може бути пов'язана з концентрацією вірусу, який потрапив до людини. 

При вакцинації всі ж отримують однакову дозу. 

"Ми знаємо, що вводимо дозу, і ми знаємо, що ця доза ефективна для вироблення імунної відповіді", - розповідає Дженніфер Гоммерман. 

Фото: Kryzhov/Depositphotos

Я молодий, здоровий і у мене низький ризик зараження COVID-19. Можливо, краще перехворіти, аніж отримати вакцину, яку виготовили поспіхом?

Експерти одностайні в своїй відповіді: COVID-19 - набагато небезпечніший варіант.

"Зрозуміло, що одним набагато легше відновитися після COVID-19, ніж іншим - ризик при природній інфекції більший", - розповідає Меріон Пеппер, імунологиня з Вашингтонського університету в Сієтлі.

Люди, які страждають ожирінням або діабетом, особливо схильні важкого перебігу COVID-19. 

В середньому, вірус здається менш небезпечним для молодих людей. 

Але попри ці узагальнення, лікарі не знають, чому деякі люди важче хворіють і вмирають, а у інших немає симптомів.

"Наприклад, декілька досліджень показали, що люди, у яких є певні мутації в генах, що відповідають за імунну систему, більш сприйнятливі до цього захворювання. 

Через це існує фактор ризику, який не має нічого спільного з віком", - розповідає імунологиня Гоммерман.

У дослідженні за участю більше 3000 людей у віці від 18 до 34 років, які були госпіталізовані з COVID-19, 20% потрібна інтенсивна терапія, а 3% померли.

"Це правда, що більшість людей не потраплять до лікарні, не потраплять у відділення інтенсивної терапії і не помруть", - каже доктор Івонн Мальдонадо, що представляє Американську академію педіатрії.

Але ніхто не застрахований від важких хвороб, вважає вона. 

І навіть якщо деякі люди не належать до груп із високим ризиком, їхні друзі або родина можуть бути серед тих, для кого перебіг COVID-19 може бути важким і навіть закінчитися смертю.

Майже кожна третя людина, яка одужала від COVID-19, протягом декількох місяців після цього відчуває виснаження і тахікардію.

Серед них є люди молодші 35 років, у яких до того не було таких симптомів. 

У деяких після COVID-19 спостерігаються симптоми, аналогічні вовчаку та ревматоїдному артриту.

А вакцини проти COVID-19 були протестовані на десятках тисяч людей без серйозних побічних ефектів - принаймні поки що. 

"Як тільки ви почнете вакцинувати мільйони людей, ви можете виявити дуже і дуже рідкісні побічні ефекти.

Але ми повинні знати, що вони дуже, дуже рідкісні і трапляються набагато рідше, ніж побічні ефекти, пов'язані з природною інфекцією", - зазначає Білл Хенедж, епідеміолог Гарвардської школи громадської охорони здоров'я імені Т.Х. Чана.

У мене був COVID-19. Чи безпечно мені робити щеплення? Якщо так, то коли я можу його отримати?

Експерти вважають, що вакцинація  безпечна і, ймовірно, навіть корисна для всіх, хто перехворів COVID-19.

"Немає нічого шкідливого в посиленні імунної відповіді, яка у вас була раніше.

Ви можете отримати навіть кращу імунну відповідь, підвищивши за допомогою вакцини той імунітет, який у вас був від зараження", - вважає доктор Пеппер.

Якщо у вас вже був COVID-19, ви можете трохи почекати перед тим, як вакцинуватися.

Дослідження команди доктора Пеппер та інших показали, що імунна відповідь розвивається протягом перших кількох місяців після зараження, але кожен, хто перехворів COVID-19, має певний рівень захисту протягом цього часу.

"Ми не бачили нікого, у кого не розвинулася хоча  б якась імунна відповідь. Я не думаю, що цим людям потрібно поспішати і отримувати вакцину так само швидко, як людям із груп ризику", - вважає імунологиня.

У Консультативному комітеті з практики імунізації центрів контролю і профілактики захворювань США, заявили, що люди, які не були інфіковані, повинні мати пріоритет над тими, хто заразився вірусом протягом останніх 90 днів.

Нагадаємо, у Великій Британії вперше в світі схвалили вакцину від COVID-19.

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