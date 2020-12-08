У ВООЗ не планують, що вакцинування від COVID-19 буде примусовим

У Всесвітній організації охорони здоров'я не планують проводити примусове щеплення новими вакцинами від COVID-19.

При цьому деякі країни можуть отримати наполегливу рекомендацію для вакцинування певних груп населення, зважаючи на епідеміологічну ситуацію.

Наприклад, це може стосуватися медичних працівників.

Таку позицію відомства під час прес-конференції озвучила директорка відділу ВООЗ з імунізації Кейт О'Браєн, повідомляють у Reuters.

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За її словами, у ВООЗ не планують, що країни будуть впроваджувати обов'язкове вакцинування від COVID-19 та "створювати мандат на щеплення".

"Але можуть бути країни або ситуації в країнах, де через професійні обставини потрібно або наполегливо рекомендується провести вакцинацію", – зауважує Кейт О'Браєн.

Нагадаємо, що ВООЗ розглядає можливість проведення досліджень, в яких здорових молодих добровольців навмисно заражатимуть коронавірусом SARS-CoV-2, щоб прискорити розробку вакцини.

Це питання мають обговорити на консультативній закритій нараді.

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