У ВООЗ не планують, що вакцинування від COVID-19 буде примусовим

Дарія Поперечна УП.Життя
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8 грудня 2020

У Всесвітній організації охорони здоров'я не планують проводити примусове щеплення новими вакцинами від COVID-19.

При цьому деякі країни можуть отримати наполегливу рекомендацію для вакцинування певних груп населення, зважаючи на епідеміологічну ситуацію. 

Наприклад, це може стосуватися медичних працівників. 

Таку позицію відомства під час прес-конференції озвучила директорка відділу  ВООЗ з імунізації Кейт О'Браєн, повідомляють у Reuters.

 Фото Dragonimages/Depositphotos

За її словами, у ВООЗ не планують, що країни будуть впроваджувати обов'язкове вакцинування від COVID-19 та "створювати мандат на щеплення". 

"Але можуть бути країни або ситуації в країнах, де через професійні обставини потрібно або наполегливо рекомендується провести вакцинацію", – зауважує Кейт О'Браєн. 

Нагадаємо, що ВООЗ розглядає можливість проведення досліджень, в яких здорових молодих добровольців навмисно заражатимуть коронавірусом SARS-CoV-2, щоб прискорити розробку вакцини.

Це питання мають обговорити на консультативній закритій нараді.

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