У ВООЗ не планують, що вакцинування від COVID-19 буде примусовим

У Всесвітній організації охорони здоров'я не планують проводити примусове щеплення новими вакцинами від COVID-19.
При цьому деякі країни можуть отримати наполегливу рекомендацію для вакцинування певних груп населення, зважаючи на епідеміологічну ситуацію.
Наприклад, це може стосуватися медичних працівників.
Таку позицію відомства під час прес-конференції озвучила директорка відділу ВООЗ з імунізації Кейт О'Браєн, повідомляють у Reuters.
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За її словами, у ВООЗ не планують, що країни будуть впроваджувати обов'язкове вакцинування від COVID-19 та "створювати мандат на щеплення".
"Але можуть бути країни або ситуації в країнах, де через професійні обставини потрібно або наполегливо рекомендується провести вакцинацію", – зауважує Кейт О'Браєн.
Нагадаємо, що ВООЗ розглядає можливість проведення досліджень, в яких здорових молодих добровольців навмисно заражатимуть коронавірусом SARS-CoV-2, щоб прискорити розробку вакцини.
Це питання мають обговорити на консультативній закритій нараді.
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