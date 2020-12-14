Радуцький і його комітет нацькують Рахункову палату на МОЗ Степанова

Комітет з питань здоров’я нації направить звернення до Рахункової палати України про перевірку ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 2020 році Міністерством охорони здоров'я для здійснення державних закупівель.

Про це йшлося на засіданні Комітету, повідомляє прес-служба ВРУ.

Зокрема аудит має бути здійснений у межах бюджетних програм забезпечення медичних заходів, окремих державних програм та за програмою "Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями".

Депутатка Ольги Стефанишина на комітеті зазначила: "На сьогодні за кошти державного бюджету 2020 року в українські лікарні не поставлено жодний лікарський засіб".

Однак, за словами депутатки, у державному бюджеті на цей рік передбачено майже 10 мільярдів гривень на фінансування 1350 найменувань і 38 програм.

Комітет просить Рахункову палату провести аудит. Фото - depositphoto.

"На сьогодні, за даними з відкритих джерел, ще не завершені тендери по 351 позиції, навіть не оголошені тендери по 91 позиції, це може призвести до переривання лікування хворих і воно вже є в деяких областях", – зазначає Стефанишина.

Однак міністр охорони здоров'я Максим Степанов не визнав існування такої проблеми.

За його словами, протягом 2020 року відбулась поставка ліків за програмами, які не були виконані у 2017, 2018 і 2019 роках, на 6,1 млрд грн і до кінця року очікуються поставки ще на 1,2 млрд грн.

"Всі номенклатури були затверджені наприкінці травня – початку червня 2020 року.

Так сталося, оскільки в квітні місяці, коли я прийшов на посаду, у нас не було навіть номенклатури потреби 2020 року, і її треба було терміново зібрати, – пояснює міністр.

У нас не існує проблематики про жодному лікарському засобу. Зрозуміло, що інколи виникають ситуації, коли починають закінчуватись лікарські засоби в деяких регіонах, але в такому випадку ми відразу робимо перерозподіл з інших регіонів де є залишки".

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